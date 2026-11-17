Ara sí, al tercer intent, el CE Sabadell debuta a la Copa del Rei aquest dimecres (19 h). Amb la dinàmica negativa de la lliga, en què els arlequinats acumulen cinc jornades sense guanyar, i una llista de baixes que cada vegada és més àmplia, els de Ferran Costa han viatjat avui dimarts cap a Utebo, per a estrenar-se a la competició del K.O demà. En un moment de "turbulències" es pot convertir en una bona oportunitat per a recuperar el camí. "Veig al grup positiu, molt centrat i molt responsabilitzat. És un moment en què tots hem de fer una passa endavant, i no enrere. Tinc ganes de veure com responen alguns dels jugadors", afirma el tècnic.
El Centre d'Esports arribarà al duel després de l'últim derrota al camp de l'Eldense i amb poc descans a les cames. Dissabte tornaran a jugar a la lliga contra el Granada. Una setmana exigent i en un context en què hi ha pocs efectius disponibles. "Els aprenentatges ens els hem de quedar, fer nostres i ens han de servir per ser cada vegada millor equip. Els resultats s’han de quedar en el partit. Ara tenim una setmana amb molta densitat i amb pocs dies de recuperació. Hem d’analitzar-ho bé i preparar per competir de la millor manera", admet Costa.
Les baixes seran les mateixes que el cap de setmana passat, amb Arthur Bonaldo com a l'últim a incorporar-se a aquesta llista. Per contra, viatgen a terres aragoneses Samu Bauló, Fran Rivera i Roger Farrerons, futbolistes del filial, que també té partit dimecres al camp de l'Horta. "L'oportunitat l'han de guanyar treballant en el dia a dia. Tenim l'obrador molt present i sabem que jugar amb el primer equip té molt de valor". D'altra banda, pel que fa a la porteria, en què s'ha generat debat a xarxes en les últimes hores, Costa no ha revelat les seves intencions. "No és una cosa fixa, ni depèn de les competicions. Estic molt content amb la feina dels tres porters i estan tots preparats per jugar", diu. Veurem si Marc Vidal o José Ortega tenen l'oportunitat en detriment d'un Diego Fuoli que en lliga ho ha jugat tot fins ara.
Al davant estarà un Utebo que es troba consolidat a Segona Federació. Ha disputat el play-off d'ascens les quatre temporades en què ha competit a la categoria, totes com a quart classificat i caient a la primera ronda. Enguany, comparteix grup amb els equips catalans en el grup 2 de la categoria. Fins a la data sumen dotze punts en onze partits i ocupen l'onze posició de la taula. Com a locals, han empatat tres partits, han guanyat i han perdut un altre. La victòria va arribar precisament en el seu últim partit a casa, davant de l'Osasuna Promesas (2-0).
"Aquest format de competició ha demostrat que les categories valen de poc i el rendiment a la lliga també, perquè són partits a noranta, o més, minuts i les dinàmiques són totalment diferents. Hem de sortir a competir, sense voler demostrar res, simplement a guanyar i jugar com sempre", analitza Costa. El Municipal de Santa Ana, per cert, és de gespa artificial. La sessió prèvia al viatge al municipi aragonès l'ha realitzat l'equip a l'Olímpia per a adaptar-se a la superfície. Un rival inèdit i una primera eliminatòria de Copa que pot servir per començar a passar la turbulència o per fer créixer els dubtes.