ARA A PORTADA
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Sabadell Veïns dels Merinals alerten d’un focus de xinxes en un habitatge i temen que s’estengui al bloc Marta Ordóñez
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Sabadell CIPO celebra la bona acollida del seu outlet solidari amb prop de 7.000 peces de roba León Guerrero
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Esports "La preparació és extrema i estricta": la rutina d'un culturista natural sabadellenc Sílvia Fernández Sequero
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FOTOS | Una nit de retrobaments i emoció per celebrar els 50 anys de l'APB
Esports
Prop d'un centenar d'exjugadores i membres del club, que va desaparèixer l'any 2002, van recordar la seva etapa a les pistes amb un acte a l'Escola del Carme