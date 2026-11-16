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FOTOS | Una nit de retrobaments i emoció per celebrar els 50 anys de l'APB

Esports

Prop d'un centenar d'exjugadores i membres del club, que va desaparèixer l'any 2002, van recordar la seva etapa a les pistes amb un acte a l'Escola del Carme

  • Les organitzadores van homenatjar una de les fundadores, la Carme -
Publicat el 16 de novembre de 2026 a les 12:46
Actualitzat el 16 de novembre de 2026 a les 12:50

L'APB, club pioner del bàsquet femení a Sabadell, va commemorar divendres una efemèride molt especial: els 50 anys de la seva fundació. Malgrat que l'entitat es va fusionar amb el CN Sabadell l'any 2002 i va acabar desapareixent, una vuitantena d'exjugadores van retrobar-se aquest divendres a l'Escola del Carme per recordar aquella etapa. L'acte institucional va retre homenatge a una de les fundadores de l''A passar-ho bé', la Carme Martínez, que va dirigir un emocionant discurs a les convidades, com també va agrair al director del centre, l'Albert Merino, tota la col·laboració. 

A més, la Susana Bosch va pujar a l'escenari per parlar del llibre que recull la història de l'APB, que pròximament presentarà a la seu de la Federació Catalana de Basquetbol. Qui tampoc va voler perdre's la festa va ser l'Edi Freixas, membre de Món Bàsquet, que va recordar a les presents que el pròxim 2027 el bàsquet sabadellenc farà 100 anys de vida. 

Amb tot, la vetllada va culminar amb un pica-pica festiu entre les presents, algunes d'elles es van retrobar després de 30 anys sense veure's. 

FOTOS: JUANMA PELÁEZ

 
 
 
 
 
 

 

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