L'Astralpool CN Sabadell assalta Budapest i se situa líder del seu grup de la Champions

Cop sobre la taula en la lluita pel primer lloc del grup. Tot just és la segona jornada de la fase de la Champions, però l’Astralpool CN Sabadell ha deixat clara la seva intenció de tornar a ser un dels principals candidats a aixecar el màxim títol continental. Les d’Enric Arnella, en una demostració de competitivitat i solvència, van assaltar Budapest per a imposar-se al Ferencvaros (8-13) en un gran partit coral. La portera Martina Terré va ser clau en el triomf sabadellenc amb setze aturades i gairebé un 67% d’encert, especialment en els moments decisius.
L’enfrontament va començar amb intensitat i ritme. No obstant això, no va ser fins a l’equador del primer quart que Orsolya Hertzka va obrir el marcador, amb el primer i únic avantatge local en tot el duel. Va reaccionar ràpidament l’Astralpool: Isa Piralkova va igualar i, poc després, Paula Crespí i Irene González van posar les sabadellenques per davant en el marcador. La rubinenca Bea Ortiz va retallar per al 2-3 al final del primer parcial.
En el segon, la tensió va anar en augment. Crespí, en superioritat, va tornar a situar el +2, i les hongareses van respondre amb convicció. Hertzka va retallar i Greta Kurucz va empatar abans d’un tram en què tots dos equips es van poder avançar, però entre les defenses i les porteres ho van evitar. En els minuts anteriors al descans, va tornar a donar una passa endavant el Club Natació. González, en superioritat, va anotar i Maartje Keuning va situar el 4-6 amb què es va arribar a l’equador del partit.
En l’intercanvi de cops de la represa, el Club va sobreviure i, amb una gran Terré sota pals, es va distanciar. Zsofi Horvath va tornar a retallar, però Tara Prentice va marcar per al 5-7. Les locals van intentar reaccionar amb diversos llançaments i fins i tot un penal de Kurucz, tots ells aturats per la portera de l’Astralpool. Paula Camus va situar els tres gols de renda i Hertzka va fer el 6-8 abans de l’últim quart.
En el clima de tensió per decidir el duel no van cremar les pilotes al Club. Rita Keszthelyi i Mariia Borisova van ajustar el marcador en dues ocasions, entremig va anotar Ryann Neushul, i prop de l’equador va accelerar el conjunt d’Arnella per a sentenciar. Neushul va fer el 8-10 i, en el tram final, Keuning, Camus i Prentice van arrodonir el triomf fins al 8-13 definitiu.
Una victòria de prestigi i un cop sobre la taula. El CN Sabadell ha tornat per competir amb els millors. L’Astralpool, d’aquesta manera, suma el seu segon triomf a la fase de grups de la Champions i ja lidera en solitari el grup D. La pròxima jornada, en dues setmanes, les sabadellenques rebran a la SIS Roma, que va superar el Rapallo Pallanuoto (11-15) i suma tres punts.