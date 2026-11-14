Un CE Sabadell plagat de baixes busca recuperar el camí del triomf davant d'un rival conegut

Tornar al camí del triomf davant d'un vell conegut. Tan fàcil i tan difícil com això. Després de quatre jornades consecutives sense guanyar, el CE Sabadell busca recuperar les sensacions i els resultats en la seva visita al Nuevo Pepico Amat davant de l'Eldense, aquest diumenge a les 18:30 h (en directe a LaLiga Hypermotion TV, disponible en el paquet de futbol dels principals operadors de telefonia). Els arlequinats, no obstant això, arribaran a terres alacantines molt castigats per les nombroses baixes.
"Som els que som i tenim total confiança en els que estan. Penso que és una cosa molt positiva del vestidor que hem construït i que continua ferm que és la capacitat de resistència, de lluita i de fer front a l'adversitat. Lògicament, no hi ha cap equip del món que no noti les absències. No cal enganyar ningú i només hem de veure els jugadors que han disputat més minuts. Ens condiciona, però veig l'equip preparat per afrontar el repte i amb ganes de fer un bon partit i sumar els punts", apunta Ferran Costa.
"Estem entrenant en condicions 'subòptimes'"
Destaquen especialment les absències d'Urri i Quadri, dues de les peces més importants en els esquemes del tècnic, que s'uneixen als Eneko Aguilar, Xavi Moreno, Patrick Nuamah, Pipa, Miki Codina i Niko Gioacchini. "No estem entrenant en les condicions òptimes, de fet ho estem fent en condicions 'subòptimes', i és una evidència. Hem de trobar solucions perquè no ens permet competir en igualtat de condicions i ens està llastrant. La majoria de lesions són articulars i venen d'aquí. És urgent posar-hi remei", lamenta.
Molts condicionants en un tram en què els resultats no són tan bons com en les primeres jornades, però que mantenen el Centre d'Esports en una zona tranquil·la de la taula. "Hem de ser ambiciosos sempre, però també tenir la perspectiva necessària per veure d'on venim i on estem. Penso que estem fent moltes coses bé i això em fa estar tranquil. Som dels cinc equips que més rematen, busquem l'encert, però també continuem sent els que més correm, més recuperem a camp contrari i el que menys passes permet al rival. Totes aquestes dades demostren la voluntat i el compromís de l'equip, sentim el que fem i això és clau", assegura.
Una rivalitat forjada la temporada passada
Al davant estarà un Eldense que es troba a la zona mitjana-baixa de la taula, amb dinàmiques molt marcades en aquest primer terç de competició. No van guanyar fins a la cinquena jornada, van canviar d'entrenador, després van guanyar tres partits consecutius i ara acumulen tres derrotes pel mateix resultat: 2-0. Actualment, ocupen la quinzena posició de la taula amb catorze punts. "És un equip que ha estat capaç de fer grans partits, amb jugadors complementaris, que tenen bon peu i físic. Estan generant un gran ambient i volen aconseguir els punts", analitza el tècnic. El club alacantí, propietat de Leo Messi des de l'1 d'octubre, va canviar d'entrenador fa unes setmanes, amb l'artífex de l'ascens Claudio Barragán deixant el seu lloc a Javi Calleja.
Tot plegat en un enfrontament amb certa dosi de rivalitat. Eldencs i arlequinats van ser rivals directes durant la temporada passada. Juntament l'Atlético Madrileño, la lluita pel primer lloc va ser aferrissada i, finalment, tots dos equips van aconseguir celebrar l'ascens, però van ser els alacantins que van fer-ho de forma directa, mentre que el Sabadell va necessitar el play-off. A la lliga regular només els va separar un punt. "Per com va acabar la història per tots dos crec que queden poques coses pendents. L'any passat va ser màgic, però ara afrontem aquest desplaçament com un més", admet.
Deu precedents entre tots dos
Pel que fa als precedents, segons les dades del web de memòria històrica del CES, tots dos equips s'han enfrontat en una desena d'ocasions amb un balanç molt igualat de quatre victòries de l'Eldense, tres per al Centre d'Esports i tres empats. Al Nuevo Pepico Amat, només un triomf arlequinat el 2017, per un contundent 0-5 tot just després d'esclatar una trama d'apostes dins del conjunt eldenc, que va perdre per 12-0 al Mini Estadi davant del Barça B en la jornada anterior. També és especialment recordat l'episodi de Miki Lladó denunciant l'arbitratge en roda de premsa després de perdre per 1-0 el 2023. El darrer antecedent entre els dos equips a l'escenari de diumenge, evidentment, és el de la temporada passada en què un doblet de Nacho Quintana va decidir un resultat que havia igualat al segon temps Genar Fornés, en el duel directe a la zona alta de Primera Federació. El final va ser feliç per a tots dos, però hi ha ganes de revenja?