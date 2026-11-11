Continua la velocitat de creuer al CE Sant Nicolau: nova victòria a casa i assalt al lideratge de Super Copa

Set victòries i només una derrota per a un inici de temporada immaculat. El CE Sant Nicolau va aconseguir un nou triomf al Màgic Lau, on continua invicte, davant de l'AE Minguella (77-57) en un duel que va controlar des de l'inici i va sentenciar a l'últim quart. Amb aquesta victòria, unida a l'ensopegada del fins ara líder Santfeliuenc, que va caure a casa davant del Collblanc (69-83), situa els de Jonathan Ramírez com a líder de Super Copa.
En el duel del cap de setmana, els col·legials van manar des de l'inici, i al segon quart es van començar a distanciar fins a agafar tretze punts de marge al descans. No obstant això, el Minguella va reaccionar al tercer període i amb bon parcial va començar a ajustar el marcador fins als cinc o sis punts de diferència en alguns trams. A l'últim quart, igualment, el Lau va tornar a demostrar la seva fortalesa defensiva per deixar els visitants en només deu punts i acabar certificant el triomf per 77-57.
El màxim anotador de l'enfrontament va ser el Pere de la Torre, amb 21 punts i un espectacular 5 de 7 en triples (71% d'encert). També Pol Jiménez va ser clau amb un doble-doble, sumant 11 punts i 10 rebots. Una nova actuació coral de valor que confirma el Màgic Lau com un fortí i que tanca el petit Tourmalet de les últimes setmanes amb només una derrota, i va ser d'un punt. Els del carrer de Jardí també són l'equip que menys punts encaixa de la categoria i el quart que més anota, bona mostra de la regularitat i superioritat mostrada fins a la data.
Un inici de competició extraordinari que situa el Sant Nicolau al capdavant de la classificació de Super Copa amb set victòries i una derrota, els mateixos registres que el Boet Mataró, precisament l'únic equip que ha pogut imposar-se als col·legials, i el Santfeliuenc. Per darrere, el Sant Cugat ha perdut en dues ocasions i, amb el cinquè, la diferència ja és més notable, amb un balanç de 4-4 i diversos equips igualats en aquesta part de la taula. La pròxima jornada, els de Jonathan Ramírez visitaran el Cerdanyola Nuroil, que es troba en la dotzena posició amb dues victòries en vuit partits. Continuar la dinàmica i somiar en gran.