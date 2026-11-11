Aixecats tots els talls a les carreteres del Vallès després d'un matí marcat per les aturades

La mobilitat al Vallès es veu greument afectada per diversos talls de trànsit en algunes de les principals vies de comunicació del territori amb motiu de la vaga general d'aquest dimecres. Les incidències han afectat carreteres d'alta capacitat com l'AP-7 i la C-58, així com altres vies que connecten diferents municipis de la comarca amb Barcelona.
Una de les afectacions més destacades s'ha registrat a l'AP-7, que ha quedat tallada en tots dos sentits de la marxa a l'altura de Cerdanyola del Vallès durant diverses hores, però que s'ha reobert abans de les 11 h. Segons la darrera informació de Trànsit, de les 13:25 h, l'autopista ja no està tallada al Vallès i s'ha restablert la circulació a la sortida 145 a Santa Perpètua de Mogoda. Pel que fa a la C-58, la circulació entre Terrassa i Sabadell ha estat aturada durant més de dues hores, però s'ha restablert poc abans de les 9 h. La via també ha presentat dificultats a Montcada i Reixac i Ripollet en sentit Sabadell i el tall s'ha aixecat abans de les 11 h. La C-33 ha estat tallada a l'altura de Montcada i Reixac durant més de cinc hores. Abans de les 12:30 ja s'ha pogut restablir el trànsit, però.
A Santa Perpètua de Mogoda, l'accés al CIM Vallès per la B-140, una de les principals zones logístiques del territori, ha quedat tancada al pas dels vehicles fins a les 12:30 h, aproximadament, com també els dos sentits de la C-1413a, a Sant Cugat del Vallès.
Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), un total de 54 carreteres han quedat tallades a tot Catalunya abans de les 8 h. En alguns punts de la xarxa viària, els conductors que anaven a treballar han protagonitzat moments de tensió amb els piquets que des de primera hora del matí han ocupat nombroses carreteres. Davant d'aquesta situació, es recomana consultar l'estat del trànsit abans d'iniciar qualsevol desplaçament, preveure possibles retards i buscar itineraris alternatius sempre que sigui possible.
La xarxa ferroviària, en serveis mínims
Les afectacions també es fan notar al transport públic. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) circula d'acord amb els serveis mínims establerts per la vaga, que fixen un 25% del servei habitual entre les 6:30 i les 9:30 hores i entre les 16:30 i les 21:00 h. Fora d'aquestes franges horàries, no es garanteix la circulació de trens, fet que pot complicar els desplaçaments dels usuaris que depenen del servei ferroviari per anar a treballar o estudiar. La situació també afecta la xarxa de Rodalies, que registra retards en 13 de les seves 19 línies a conseqüència de la vaga. Una de les línies afectades és l'R4, que funciona sota els mateixos serveis mínims establerts, amb un 25% del servei en les franges d'hora punta. A més de la reducció de freqüències, els trens de l'R4 acumulen retards que poden superar els 35 minuts.