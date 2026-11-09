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Signat el conveni amb la Generalitat per a la construcció de 94 pisos de protecció oficial a Sentmenat

Sentmenat

El sector de Can Vilar espera un impuls residencial en els pròxims anys

  • El sector de Can Vilar espera nous pisos a Sentmenat -
Publicat el 09 de novembre de 2026 a les 17:09

Sentmenat avança els tràmits per a la construcció de nous pisos a Can Vilar, que espera sumar 94 habitatges de protecció oficial. Divendres passat, l’alcaldessa, Montserrat Rueda, va formalitzar al Palau de la Generalitat el conveni de col·laboració amb la Generalitat, en un acte encapçalat pel president Salvador Illa. L’acord s’emmarca en el Pla 50.000 i permetrà treure a concurs el solar municipal destinat a aquesta promoció. La Generalitat preveu iniciar abans de final d’any la licitació per seleccionar el promotor que desenvoluparà el projecte, que genera debat entre els residents de la zona. Alguns consideren que l'increment residencial en aquest entorn alterarà la tranquil·litat del barri, amb més mobilitat i habitants.

El ple de setembre ja havia aprovat la formalització del conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per impulsar la construcció dels immobles a l’avinguda de les Teixidores. L’acord establia el marc de col·laboració entre les dues administracions per fer realitat una promoció que podrà arribar fins a un màxim de 94 habitatges protegits. De moment, fonts del consistori consultades no avancen el calendari de les obres. El febrer passat l'Ajuntament va aprovar la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) en l'àmbit de dues parcel·les del sector per incrementar l'habitatge públic i, alhora, dinamitzar l'activitat econòmica en l'indret, que espera el nou supermercat Bonpreu.

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En total, es van signar 91 convenis en l'acte al Palau de la Generalitat. A parer del Govern català, les diferents rúbriques reforcen la col·laboració amb el món local per garantir l'accés a l'habitatge assequible al conjunt del país. L'únic municipi vallesà que va participar en aquesta trobada va ser Sentmenat.

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