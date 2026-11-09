ARA A PORTADA
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Sabadell CCOO, UGT i la FAVS criden a la vaga de l'11N: "El nostre salari se'n va per tot arreu" Aleix Pujadas Carreras
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Sabadell Can Puiggener busca espai per aparcar el cotxe: "La pressió al barri és molt gran" Marta Ordóñez
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Sabadell El ple de Sabadell aprova inicialment els pressupostos de 2027, entre crítiques Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Signat el conveni amb la Generalitat per a la construcció de 94 pisos de protecció oficial a Sentmenat
Sentmenat
El sector de Can Vilar espera un impuls residencial en els pròxims anys