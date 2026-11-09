Can Puiggener busca espai per aparcar el cotxe: "La pressió al barri és molt gran"

"Trobar aparcament a Can Puiggener és una gimcana". La manca de places al barri, especialment al vespre, és una de les queixes recurrents de veïns de la zona, que fa més de dos anys que reclamen habilitar nous espais per a poder estacionar. Una de les propostes que ha anat prenent forma és adequar el solar situat al costat del camp de futbol per convertir-lo en una zona d’aparcament, un solar que s'ha convertit, de fet, en un aparcament improvisat durant les nits. L’Ajuntament ha confirmat al Diari que treballa en un projecte per arranjar aquest espai, tot i que encara no ha concretat quan es podrà executar.
La intervenció preveu condicionar el terreny i construir-hi unes escales que permetin connectar-lo amb la part superior. L'objectiu és facilitar-ne l'accés i ampliar les opcions d'estacionament al barri. L'actuació s'inclou en el Pla d'Aparcaments de la ciutat, que, segons el consistori, ha permès crear 460 noves places gratuïtes des del 2019 i té com a horitzó arribar a les 580 el 2027.
Mentrestant, els veïns continuen pendents que el projecte es materialitzi. Un d'ells, Toño López, explica que hi ha moments del dia en què "aparcar és especialment difícil, sobretot a la zona del Llano i durant les tardes i els vespres". Durant el dia, sosté, la situació és més assumible, però quan els veïns tornen a casa la disponibilitat d'espai disminueix considerablement. No tothom disposa de garatge i la densitat de vehicles en alguns carrers agreuja el problema.
Una altra veïna, Maria Jesús Astorga, apunta que aquesta situació també està relacionada amb les característiques del barri i la seva connexió amb la resta de la ciutat. "A Can Puiggener, molts desplaçaments quotidians es fan en cotxe perquè bona part dels serveis, els bancs i els supermercats queden lluny", apunta. Tot i que el barri disposa de transport públic, considera que "les connexions no sempre són suficients per cobrir les necessitats dels residents". També el fort desnivell dificulta els desplaçaments a peu, especialment per a qui ha de pujar o baixar dels carrers més costeruts. Precisament, fa anys que reivindiquen també salvar el desnivell i la urbanització del camí de terra que connecta Can Puiggener —a tocar del carrer del Puig de la Creu— amb la carretera de Prats de Lluçanès de Torreguitart. Una reforma que permetria millorar els accessos a peu al barri.
Cotxes sobre voreres i en doble fila
La falta d'espai acaba tenint conseqüències a l'interior del barri. Aparcar sobre les voreres o en doble fila és una estampa habitual en alguns punts del barri, segons denuncia Elena P. "Hi estem molt acostumats, però és una situació que s'hauria de solucionar", assenyala. "Això evidencia la pressió que suporta el nostre barri", afegeix. A aquesta situació s'hi suma que bona part dels edificis de Can Puiggener no disposen de pàrquing privat. Per això, trobar un lloc on deixar el vehicle quan arriba el vespre es pot convertir en una veritable odissea. Les noves promocions construïdes a partir del 1993 han d'incorporar garatges, però bona part del parc residencial del barri és anterior a aquesta data i no disposa d'aquesta alternativa.
La reivindicació d'habilitar nous espais no és nova. Fa un parell d'anys, els veïns també van plantejar aprofitar un solar situat entre els carrers d'Algesires i d'Escipió per crear-hi una zona d'estacionament. De moment, però, la proposta que ha rebut una resposta municipal més concreta és la del terreny al costat del camp de futbol. Una actuació que ja figura entre els projectes que estudia l'Ajuntament, però que continua sense data d'execució.