ARA A PORTADA
-
Sabadell Can Puiggener busca espai per aparcar el cotxe: "La pressió al barri és molt gran" Marta Ordóñez
-
Sabadell El ple de Sabadell aprova inicialment els pressupostos de 2027, entre crítiques Sergi Gonzàlez Reginaldo
-
-
-
Sabadell "Una única actuació pot durar dies o setmanes": així treballen els GRAE Subaquàtics Jan Cañadell Puigmartí
Vandalisme a la plaça de Granada de Can Puiggener poques setmanes després de ser renovada
Sabadell
L'alcaldessa Marta Farrés denuncia la destrucció dels arbres acabats de plantar i avisa que s'actuarà "amb tota la contundència" contra el responsable