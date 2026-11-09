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Vandalisme a la plaça de Granada de Can Puiggener poques setmanes després de ser renovada

Sabadell

L'alcaldessa Marta Farrés denuncia la destrucció dels arbres acabats de plantar i avisa que s'actuarà "amb tota la contundència" contra el responsable

  • Acte de vandalisme a Can Puiggener -
Publicat el 09 de novembre de 2026 a les 12:50
Actualitzat el 09 de novembre de 2026 a les 12:55

La plaça de Granada, situada al barri de Can Puiggener, ha estat víctima d'un acte de vandalisme durant aquesta passada nit de diumenge. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha denunciat públicament els fets a través del seu compte d'Instagram, on ha compartit imatges dels danys causats als arbres acabats d'instal·lar. L'espai públic havia estat objecte d'una remodelació fa tan sols unes setmanes, una intervenció que va incloure la col·locació de nou mobiliari urbà, la creació d'una àrea de parc infantil i la plantació d'arbres per millorar l'entorn de barri. En les imatges transmeses per l'alcaldessa es poden observar diversos exemplars destrossats i trencats per la meitat, així com elements de protecció de fusta desmuntats i escampats per terra.

Davant d'aquests fets, Farrés ha assegurat que es tornaran a plantar els arbres afectats. Així mateix, ha advertit que, en cas d'identificar l'autor o autors de l'acte, s'actuarà "amb tota la contundència possible", recordant que "el respecte per l'espai públic és innegociable".

 

 

  • Acte de vandalisme a Can Puiggener

 

  • Acte de vandalisme a Can Puiggener

 

  • Acte de vandalisme a Can Puiggener

 

  • Acte de vandalisme a Can Puiggener

 

  • Acte de vandalisme a Can Puiggener

 

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