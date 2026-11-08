Sabadell camina per millorar les condicions educatives de centenars d'infants del Senegal

Gairebé 200 persones han sortit aquest diumenge al matí al carrer per sumar passes a favor del compromís social en la XXIX Marxa de la Solidaritat de Mans Unides. La caminada, que enguany ha hagut de modificar el recorregut habitual arran de les restriccions derivades de la pesta porcina africana, ha aplegat participants de totes les edats, amb una presència especialment destacada de famílies i infants.
La sortida s’ha fet des de la plaça de Catalunya i, des d’allà, els caminants han enfilat cap al Parc de Catalunya, passant pel monument a Antoni Farrés i la font de Can Rull, on han fet una primera aturada per esmorzar. El recorregut ha continuat pels barris de Can Llong, la Roureda i Sant Julià, com també pel Parc del Nord i la plaça del Forjador, fins a arribar al CAP de Can Oriac. En aquest punt, els participants han pogut recuperar forces amb mandarines i pomes abans de tornar cap a la plaça de Catalunya.
Tot i les modificacions, la valoració de la jornada ha estat molt bona. Concepció Cabanes, anterior delegada de Mans Unides a Sabadell, actual presidenta comarcal i membre de l'organització de la marxa, ha destacat la bona resposta dels participants. "La valoració és molt positiva, ha vingut molta gent, i la participació de l'Esplai La Teranyina ha estat genial", ha expressat. En aquest sentit, ha volgut remarcar especialment la implicació dels infants i joves del centre d'esplai, que han estat una de les notes destacades de la convocatòria.
Cabanes també ha insistit que la caminada va molt més enllà de fer exercici o passar un matí a l'aire lliure. "Com jo sempre dic, tant de bo féssim aquestes caminades només perquè ens agrada caminar, però les hem de fer per ajudar persones vulnerables que necessiten el nostre suport", ha explicat. Per a ella, una de les claus és que tothom entengui el sentit de la iniciativa i la tasca que duu a terme l'entitat. "Grans i petits hem entès el sentit que té fer aquesta marxa: ajudar els altres", ha afegit.
Enguany, els donatius recollits es destinaran a un projecte al barri de Sam Sam, a Pikine (Senegal). La iniciativa preveu construir dues aules per evitar la massificació escolar, una sala polivalent que també funcionarà com a menjador per als 340 alumnes i treballadors del centre, i una sala per al professorat. A més, unes 200 dones de la comunitat hi podran rebre formació en emprenedoria fora de l'horari lectiu.
FOTOS DE JUANMA PELÁEZ: