Cau una xarxa amb presència a Sabadell que introduïa immigrants de manera irregular a Catalunya

Els Mossos d'Esquadra han detingut 50 membres d'una xarxa criminal que va guanyar més de 3 milions d'euros introduint immigrants pakistanesos de manera irregular a Catalunya. Tres d'ells han ingressat a presó. La majoria de les detencions s'han practicat a Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs, però també en consta alguna a Sabadell, Terrassa, Vic, Sant Boi de Llobregat i Sant Vicenç dels Horts.
L'organització feia pagar fins a 30.000 euros a les víctimes i se servia d'empresaris per dur a terme els enganys. En algunes ocasions, els nouvinguts acabaven treballant en feines properes a l'explotació. La investigació policial, la més gran que els Mossos han fet fins ara en l'àmbit de la immigració irregular, va culminar a finals d'octubre. La xarxa criminal hauria tramitat 224 expedients de contractació en origen, dels quals 108 van ser favorables.
El dispositiu policial s'ha efectuat en dues fases els dies 26 i 27 d'octubre, i ha comptat amb la participació de 81 efectius de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC), sobretot de la Unitat Central de Tràfic d'Éssers Humans (UCTEH) i de l'Àrea Central de Crim Organitzat (ACCOR).
Captats al Pakistan
Segons la investigació, l'organització captava persones al Pakistan interessades a traslladar-se i treballar a l'estat espanyol. Oferia a aquestes persones la possibilitat d'obtenir un visat de treball i una autorització de residència a canvi de quantitats econòmiques elevades.En paral·lel, la xarxa també s'adreçava a persones que ja es trobaven al territori en situació irregular i que buscaven regularitzar-la mitjançant contractes laborals simulats.
Per fer-ho possible, els investigats presumptament confeccionaven documentació necessària per tramitar expedients de contractació en origen, incloent-hi registres civils i altres documents requerits en els procediments administratius. Així mateix, comptaven amb la participació d'empresaris que aportaven les seves empreses com a destinació laboral dels treballadors i facilitaven la documentació requerida per tramitar els expedients.
La investigació ha constatat que l'organització assumia totes les fases del procés, des de captar les víctimes i fer d'intermediaris amb empresaris, fins a tramitar els expedients i formalitzar els contractes de treball.