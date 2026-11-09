Nova jornada de retards generalitzats a Rodalies per una “incidència operativa”

El servei de Rodalies funciona aquest dilluns novament amb retards generalitzats per una “incidència operativa”. Aquesta situació ja es va produir aquest cap de setmana, amb demores que arribaven a l’hora. Fonts de Renfe han concretat que hi ha “incidències relacionades amb els maquinistes i els trens”, que s’estan analitzant. Als seus canals, Rodalies informa que els trens “circulen fora del seu horari habitual i poden veure incrementat el seu temps de recorregut”. A més, la circulació de l’R7 està interrompuda, motiu pel qual es recomana als usuaris utilitzar els trens de l’R4 i s’ha establert servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat.
El director de Rodalies, Oscar Playà, ha atribuït els retards i cancel·lacions al "context de vaga" i "conflicte" obert amb els maquinistes per la seguretat. En una entrevista a 'El Matí de Catalunya Ràdio', el responsable ha dit que són "plenament conscients i plenament empàtics" amb les reivindicacions del sector i ha recordat que hi ha obertes negociacions entre sindicats i ministeri de Transports. En tot cas, ha apel·lat a la "responsabilitat" dels maquinistes per garantir la mobilitat, ha exigit que en els pròxims tres dies de vaga es respectin els serveis mínims i ha admès que aquesta serà una "setmana complicada" de protestes i que val la pena buscar "serveis alternatius" de transport.
Playà ha admès que hi hagut cancel·lacions en alguns dels serveis previstos aquest dilluns al matí, i que l'afectació és a totes les línies, amb retards generalitzats que poden anar dels 20 als 40 minuts i que obliguen a esperes molt més llargues a les estacions. El director de Rodalies ha dit que si hi ha maquinistes que no compleixen amb les seves obligacions de la feina podrien prendre mesures. "Si algú no compleix, com amb qualsevol empleat, actuarem, clarament", ha avisat, apel·lant a la "responsabilitat de garantir la mobilitat a milers de persones afectades". A més, ha defensat que estan treballant per millorar la informació als usuaris, i que també s'estan fent millores estructurals al servei, però que portaran temps. "No tenim una vareta màgica immediata", ha admès. Segons ha afirmat, el conflicte sindical sobre la seguretat, accentuat arran de l'accident de Toledo, està "pertorbant aquestes setmanes". En relació amb els pròxims tres dies de vaga, Playà ha assenyalat que cal "garantir el servei mínim establert i la mobilitat de les persones". "Recomano buscar serveis alternatius perquè és una setmana complicada", ha tancat.
Crítiques de la PTP
El president de la Promoció del Transport Públic (PTP), Carles Garcia, ha criticat que els usuaris paguin "els plats trencats" d’un "conflicte laboral" entre Renfe i els maquinistes. "Ja és una situació que estem vivint des de dissabte", ha recordat Garcia, que ha explicat que durant el cap de setmana hi ha hagut "molt pocs trens" i "moltíssimes cancel·lacions". Així mateix, ha lamentat que durant aquest dilluns aquests problemes encara s'han fet "més grans". A parer seu, "és important" que empresa i sindicats arribin a un acord perquè “un conflicte laboral” no generi "tants problemes" de mobilitat per "milers de persones".