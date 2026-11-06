ARA A PORTADA

El restabliment total del camp de futbol de Palau-solità, previst aquest novembre

Palau-solità i Plegamans

Després de gairebé tres setmanes de treballs intensius, els vestidors, els accessos i els espais interiors ja s'han pogut recuperar

  • El camp de futbol de Palau-solità, tancat per les conseqüències del temporal
Publicat el 06 de novembre de 2026 a les 12:30
Actualitzat el 06 de novembre de 2026 a les 12:42

Després de gairebé tres setmanes de treballs, els vestidors, els accessos i els espais interiors del Camp de Futbol Municipal Francesc Serracanta de Palau-solità i Plegamans ja s'han pogut netejar i recuperar. Amb tot, però, l'activitat a les instal·lacions continua aturada per culpa dels efectes del temporal de pluges torrencials de l'octubre passat. L'alcalde, Oriol Lozano, ha actualitzat la situació, que continua posant el focus en la gespa, molt malmesa. Per evitar-ne més danys, la retirada del fang acumulat s'està fent manualment, un procés feixuc que "pot procés pot durar aproximadament uns deu dies", puntualitza el batlle.

La nota positiva és que no caldrà canviar-la, malgrat que l'actuació s'allargarà. Segons precisen fonts municipals, es treballa amb l'objectiu que la normalitat torni a l'equipament abans de tancar aquest mes de novembre. "Continuem treballant perquè l'equipament pugui recuperar la seva activitat amb totes les garanties tan aviat com sigui possible", tanca Lozano. Mentrestant, s'està fent ús de la instal·lació Esportiva Municipal Can Falguera, al mateix municipi palauenc.

Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades