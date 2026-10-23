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Sense futbol cinc dies després de les fortes pluges a Palau-solità

Palau-solità i Plegamans

L’Ajuntament treballa garantir la seguretat en la reobertura del Camp de Futbol Municipal Francesc Serracanta

  • El camp de futbol de Palau-solità, tancat per les conseqüències del temporal
Publicat el 23 d’octubre de 2026 a les 13:26

Els serveis municipals de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans treballen intensament en les tasques de neteja i retirada del fang acumulat al Camp de Futbol Municipal Francesc Serracanta després de les fortes pluges registrades durant el cap de setmana passat. Les precipitacions han provocat afectacions importants en diferents espais de l'equipament, especialment als vestidors, els accessos, els passadissos interiors i l'aparcament. Un dels principals problemes, però, és l'estat de la gespa del terreny de joc, que ha quedat molt enfangada i requereix treballs específics de neteja i adequació per garantir unes condicions òptimes per a la pràctica esportiva. 

Per aquest motiu, i mentre es desenvolupen aquests treballs, s'han suspès temporalment els entrenaments i les activitats habituals al camp de futbol, com els partits del cap de setmana. "Aquesta mesura respon a la voluntat de garantir la seguretat dels usuaris i facilitar les tasques de recuperació de les instal·lacions", asseguren des del consistori. L'objectiu, assegura l'alcalde Oriol Lozano, és restablir la plena operativitat de l'equipament i recuperar la normalitat de la pràctica esportiva "tan aviat com sigui possible". Malgrat això, en aquests moments encara no es pot concretar una data de reobertura. "L'Ajuntament agraeix la comprensió i la col·laboració de les entitats esportives, les persones usuàries i el conjunt de la ciutadania davant d'aquesta situació excepcional", tanquen en un comunicat.

 

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