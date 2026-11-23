A la comarca proliferen els concursos musicals que busquen donar visibilitat al talent dels joves artistes. Un d'aquests projectes que guanya pes en l'agenda vallesana és el Palau Ressona. Enguany, un total de quaranta grups i solistes es van presentar a la XXII edició del certamen. Després de valorar les propostes d’acord amb els criteris que estableixen les bases del format, es van seleccionar les nou candidatures que van formar part de la final, celebrada dissabte passat. Els noms que van sonar en directe van ser Aura Mauri, Perkal, Filla del Mar, Black Belt, Basement, Amapop, Bea T Full, Laia Leal i Poc Més.
Les candidatures competien en tres categories diferents –de 21 a 31 anys, de 12 a 20 i música urbana–. Finalment, els tres guanyadors van ser Filla del Mar en la primera categoria, Laia Leal com a artista urbana i Black Belt entre els més joves. La cita va tenir lloc a la Sala Corral de l’Espai Jove l’Escorxador, on els protagonistes van actuar davant del públic i del jurat.
"Hi vam arribar de rebot. La mare de la cantant ho va veure i ens vam apuntar. Primer, no havíem estat seleccionats, però va fallar un dels grups i vam entrar a última hora", explica Biel Timón, integrant de Black Belt, banda formada per cinc joves amants del rock, el metal i l'indie. El grup va sorgir entre companys de Reus que practicaven karate, origen del nom –Cinturó Negre–. Actualment, treballen en les seves primeres composicions pròpies per consolidar una proposta diferenciada. "Ens va sorprendre molt l'ambient, més enllà de l'alegria que suposa guanyar. Es va fer molta pinya entre els participants", destaca. Amb Èlia Casals, Sergi López, Ariadna Corbella i Marc Oliveres, els membres es reuneixen setmanalment per preparar la posada en escena. La distinció els permetrà ara produir una cançó i gravar un videoclip, amb una ajuda de 1.500 euros. "Això ens ha d'obrir portes. Vam fer el primer bolo el setembre de l'any passat", diu Timón, convençut de la capacitat de creixement de Black Belt.
En categoria urbana, la perpetuenca Laia Leal es va endur la victòria. "Vam arribar a les cinc de la tarda i vam sortir a les tres de la matinada. Però va ser molt enriquidor. Vaig al·lucinar amb el talent, sobretot d'adolescents que tocaven com si ho haguessin fet durant vint anys. El jurat ho va tenir difícil", diu l'artista. Ara, podrà gravar un videoclip i tindrà tres sessions d'acompanyament amb producció de directe i altres opcions d'assessorament. "He estat mirant coses de Versembrant i és molt interessant. El 13 de novembre vaig treure el meu segon EP i el videoclip ha de ser molt important. Em va molt bé tenir material", afegeix, satisfeta d'haver descobert el Palau Ressona per fer un nou salt en la seva carrera. Leal és cantant, compositora i actriu. Després de participar en diversos projectes de jazz, l'any 2021 va iniciar la trajectòria en solitari. El seu nou EP, Revolution, marca una nova etapa orientada a transformar emocions en una experiència musical intensa i ballable. La vallesana, de 29 anys, el presentarà el pròxim 9 de desembre al Hard Rock de Barcelona.
Els altres triomfadors de la cerimònia van ser Filla del Mar, del Baix Montseny. El grup, format pels joves Marina Segura, Bruna Gabarró, Clàudia Prat i Blai Forns, acaba de publicar el seu primer treball autoeditat, Quart de Segle. "Ens ho vam passar molt bé. És una oportunitat molt gran tenir un escenari amb il·luminació i sonorització professional. És un gran format per compartir el projecte amb gent que també està en un punt similar, començant a empènyer. Sense això, no tindríem accés a un estudi i assessorament així. Has d'anar creant contingut per fer créixer el públic a qui vols arribar", celebra Segura, que remarca la sintonia amb la resta d'intèrprets. "Altres grups ens en van parlar molt bé del Palau Ressona. Això és com una cadena", tanca sobre l'esperit col·lectiu de la iniciativa.