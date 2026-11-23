"Hem sobreviscut al Sabadell, han estat molt superiors en totes les facetes". Així de clar ho tenia ‘Pacheta’, l’entrenador del Granada, després de l’empat a 1 a la Nova Creu Alta. I no és pas habitual sentir unes declaracions tan sinceres postpartit. Ferran Costa coincidia amb el seu homòleg sense dubtar-ho. "Els hem fet estar molt lluny de la seva millor versió. Penso que l'equip ho ha fet tot per guanyar, fins i tot ficant prou gols per a fer-ho", remarcava el de Castelldefels orgullós de l’actuació dels seus. "M’ha recordat al dia del Nàstic la temporada passada, pel que fa a joc associatiu, és el partit en què hem estat millor".
Sense treure-li mèrit a l’efectivitat i el bon estat de forma de l’equip andalús, que sumava sis victòries consecutives a la Hypermotion, Costa va voler destacar la capacitat de resposta dels seus quan l’escenari es complica. "Quan estàs fent un gran partit i veus que en l'única ocasió que han tingut et poses per darrere minuts després de posar-te per davant i que te l'anul·lin, és frustrant. I en moments d'adversitat, és quan apareix la convicció. Tenim la mentalitat molt forta, la convicció també i creiem molt els uns en els altres", treia pit convençut també que "qui es posi nerviós, no es dediqui a això".
Tot i que les darreres setmanes no han estat fàcils, especialment per la situació a la infermeria, l’ambició continua sent enorme. "Si l'equip té la capacitat de fer aquest partit i de mostrar aquesta superioritat, si no ens posem nerviosos i no comencem a fer-nos trets als peus, ens costarà perquè estem a Segona Divisió i no a la ‘Lliga de les Galetes’, però estic convençut que el que farem junts té tant més valor que aquell ascens de l’any passat".
Ara bé, si hi ha una part del missatge que no ha canviat des que el Ferran va posar un peu a Sabadell és la importància de la col·lectivitat, de sacrificar-se pel grup. "Jo intento ser sempre constructiu, però honest. Si pensés que l'equip fa demèrits, que no estan treballant bé, que no ho donen tot, que des del punt de vista futbolístic estem per sota de la categoria, ho diria". I va posar alguns exemples concrets sobre aquest sacrifici. "Eneko no havia ni entrenat i ens ha ajudat quan ha a entrat, Miki també ha donat un gran nivell i Káiser ha estat capaç d’exposar-se quan potser no estava encara al 100%".
Més enllà que els futbolistes van deixar-s'ho tot, dissabte el Temple va tornar a jugar el seu paper amb escreix, tot i que l’horari de les 14 h no acabava d’acompanyar. "No s'entén el Sabadell sense la seva afició. No s'entén el Sabadell sense la Nova Creu Alta. Quan aquest estadi 'apreta', als nostres jugadors els dona un plus brutal", tant, que el Centre d’Esports encara no ha perdut com a local en lliga aquesta temporada. "Ni som els més alts ni som els més guapos, tot ens costa, però aquí hi ha màgia. El partit d'avui, per mi, té emocionalment tant o més valor que el dia del Zamora", va confessar, assegurant que tot el que volen aconseguir passa per l’estadi creualtenc.
Amb tot, evidentment moltes més notes positives que negatives, el postpartit també va ser espai d’autocrítica pel que fa a la imatge del Sabadell fora de casa. "Fora hem de fer un pas endavant i reduir sobretot aquestes errades que et fan començar amb desavantatge. Hem d'aconseguir portar els partits a un punt on el rival també es pugui posar nerviós i puguem trobar l'oportunitat. Si al minut 10 hem comès una errada greu i ens han penalitzat, és molt complicat". I és que la pròxima oportunitat per aconseguir aquest objectiu no trigarà a arribar, serà divendres a un escenari de Primera: el camp de Butarque, davant d’un Leganés amb Morata i companyia.
La felicitat del primer gol al futbol professional
Malgrat la bona actuació va ser col·lectiva, hi ha un protagonista que no oblidarà mai el duel davant dels granadins. Alain Ribeiro va viure una tarda molt especial a la Nova Creu Alta, anotant la seva primera diana al futbol professional per posar l'empat a 1, que seria definitiu, sortint de la banqueta. Un gran premi pel basc després d'un inici de temporada condicionat per la lesió que va patir a pretemporada. "Cada dia em trobo millor, amb més confiança", explicava el futbolista a la zona mixta, que va guanyant minuts i també va mullar a la Copa contra l'Utebo. Tot i l'alegria personal, el regust era agredolç: "estem insatisfets per no haver-nos quedat amb els tres punts", reconeixia.
Malgrat encadenar sis jornades sense guanyar, Alain assegura que la confiança del vestidor continua intacta. "Continuem treballant com el primer dia, amb les mateixes ganes i energia. Penso que aquest equip és insaciable i treballa per sempre aconseguir més". Una mentalitat que es va reflectir sobre la gespa, buscant la remuntada per tornar al camí del triomf davant de l'afició.
El futbolista, en la mateixa línia que el seu entrenador, també va voler reivindicar la importància de la Nova Creu Alta en el camí per assolir els objectiusl. "Aconseguir el primer objectiu principal, que és la permanència, passa per fer-nos forts a casa", afirmava, tot destacant el paper fonamental de l'afició: "El soroll que fan, l'alè de cada persona que se suma al duel, té un paper fonamental en dies com el d'avui".
I és que l'Alain ja està perfectament integrat al club i entén l'essència arlequinada, perquè va tenir un detall especial amb el Bransu, a qui va dedicar el seu gol coincidint amb la celebració dels 800 partits al club de l'encarregat de material. "Em sento molt reflectit amb la seva història, perquè fa res jo també estava a Segona RFEF i ara ens hem trobat a Segona Divisió". Una celebració compartida que va ser el moment més emotiu de l'enfrontament.