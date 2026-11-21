ARA A PORTADA
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Sabadell Una oda als drets dels més petits: el Consell d’Infants de Sabadell reivindica "una ciutat inclusiva i sense discriminacions" M.O.
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Sabadell S'esfondra de nou una xemeneia d'un dels blocs dels Merinals: "Els nostres edificis es desfan!" Marta Ordóñez
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50 anys explicant la ciutat El 20N, una data assenyalada des de fa 51 anys per la mort del dictador: "Va ser un gran alleugeriment" Jan Cañadell Puigmartí
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Esports
Els arlequinats reben l'equip més en forma de la categoria en un duel de dinàmiques