La Nova Creu Alta es vestirà de gala per a un partit de dinàmiques totalment contraposades. Aquest dissabte a les 14 h (en directe a LaLiga Hypermotion TV, disponible en el paquet de futbol dels principals operadors de telefonia), el CE Sabadell, que acumula cinc partits sense guanyar en lliga de forma consecutiva, rep un Granada que suma sis victòries seguides a la competició. Els arlequinats, no obstant això, arribaran al duel amb la moral certament renovada després d’una victòria a la Copa del Rei, a Utebo dimecres passat, que ha de servir com a bàlsam per llepar-se les ferides i tornar al bon camí.
"Ha estat una setmana atípica perquè pràcticament no hem pogut entrenar, entre la recuperació d’un partit, l’eliminatòria de Copa i ara aquest tercer duel en sis dies. Encara hem tingut alguns jugadors entre setmana més pendents de la recuperació que de la preparació, però estem molt enfocats, amb ganes de millorar i donar una passa endavant en els aspectes del joc que considerem que hi ha més marge. Veig l’equip conscient i molt preparat pel que ve. M’agrada la mentalitat de l’equip i com hem afrontat els factors que creiem que ens acosten al nostre creixement com a col·lectiu", afirma Ferran Costa.
Diversos dubtes a la convocatòria
El Centre d’Esports arriba a l’enfrontament, igualment, amb la necessitat de tornar a guanyar també a la lliga per espantar fantasmes i recuperar la bona dinàmica després d’un tram de cinc partits sense sumar els tres punts i amb moltes baixes en el camí. Encara sense novetats sobre l’estat d’Arthur Bonaldo, tampoc serà de la partida l’expulsat José Català, igual que Quadri Liameed. En canvi, el tècnic manté diversos dubtes. "Hi ha alguns jugadors que en altres circumstàncies no estarien a disposició, però que pot ser que arribin. Estem parlant amb els serveis mèdics per avaluar aquestes situacions", avança Costa. Un dels casos és el d''Urri', que serà dubte fins al final.
Tot plegat en un partit que ha generat gran expectació. Es podria anunciar el 'sold out' amb un ritme d’entrades venudes molt alt tot i la pujada de preus d’aquesta setmana. "És un dia gran perquè juga el Sabadell i perquè juguem al ‘Temple’. Estem en un moment de competir i lluitar tots plegats i amb el convenciment de poder aconseguir una victòria molt important a casa", assegura el tècnic. El club, per cert, organitza un 'vermut arlequinat' en la prèvia de l'enfrontament. S’espera també una àmplia presència de seguidors visitants.
Sis victòries consecutives, i tercers
I és que la temporada del Granada fins a la data convida a engrescar la seva gent. El conjunt dirigit per José 'Pacheta' és extraordinària en aquest primer terç de competició. Números en mà, són l’equip més en forma del futbol professional espanyol amb sis victòries consecutives. "Són un equip molt complet. Tenen grans jugadors a totes les línies del camp, amb gent experimentada i de bon peu, però també amb físic i capacitat de portar els partits a on volen. Són forts a la pilota aturada, en transició i joc estàtic i estan molt ben dirigits. La veritat que són un molt bon equip i ho estan demostrant", elogia Costa.
Els andalusos, que ocupen la tercera posició de la taula, arriben després de guanyar per la mínima a Las Palmas a casa. Només han encaixat un gol en els últims cinc partits i, com a visitants, tenen uns números molt bons. Han guanyat recentment al camp de l'Eldense (0-2), al del Burgos (0-1) o contra la Real Sociedad 'B' (2-3). Una bona mostra de la seva solvència i capacitat.
L'últim precedent, fa més de quatre dècades
Pel que fa als precedents, tots dos equips s'han enfrontat en quaranta-quatre ocasions, en un duel habitual del futbol espanyol, però no es dona des de fa més de quaranta anys. El balanç és favorable als granadins amb vint victòries, per les tretze del Centre d'Esports i onze empats. A la Nova Creu Alta, en onze partits, el Sabadell ha aconseguit sis victòries, per tres empats i només dues derrotes. L'últim antecedent va ser a la Copa, l'any 1985, amb triomf arlequinat per un contundent 4-0, en l'anada de l'eliminatòria que el conjunt dirigit per Pedro Mari Uribarri va acabar de tancar a Los Cármenes dues setmanes després (0-1). Han passat quatre dècades per a un duel de dinàmiques. El CE Sabadell vol trencar les ratxes, el Granada, que continuïn. Qui s'endurà el premi?