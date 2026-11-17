Balanç molt positiu per al CN Sabadell al Campionat d'Espanya Open Astralpool en piscina curta, que es va celebrar fins a final de setmana al Centre m-86 de Madrid. Els nedadors locals es van penjar un total de 21 medalles en la seva participació a la competició. A més, dos dels representants sabadellencs van ser confirmats per la RFEN com a part de la convocatòria per al Campionat del Món en piscina curta que se celebrarà a Pequín la primera setmana de desembre.
Un dels grans triomfadors de l'Open va ser Carles Coll, en el seu retorn a les competicions estatals després dels problemes amb el visat que el van deixar fora dels últims trials en piscina llarga i també de l'Europeu de l'estiu passat. El tarragoní va tornar amb bona forma i es va imposar en dues proves, els 100 i 200 braça, la seva especialitat. En ambdues ocasions, això sí, amb el seu company al CNS, Eudald Tarrats, en la segona posició. Tarrats va poder revenjar-se en la curta de la braça, els 50, en què va pujar a l'esglaó més alt del calaix amb Coll com a segon classificat.
Un altre dels nedadors destacats en clau sabadellenca va ser el jove nedador egipci Youssef Ramadan que, en la seva primera gran competició amb el Club, va aconseguir tres medalles d'or i dos rècords del Campionat, en els 50 lliure i els 50 papallona. Ramadan també va imposar-se en els 100 papallona. La resta d'ors van ser els 200 i 400 estils, amb Diego Mira com a guanyador (també va fer un bronze), i en els 200 papallona, en què una altra de les novetats d'aquesta temporada, Miguel Martínez va aconseguir la victòria.
La resta de medalles van ser per a Paula González, amb dues plates, Sara Costa amb una plata i un bronze, i Pablo Nevado i Carlota San Martín, amb un bronze cadascun. En els relleus, el Club també va triomfar per partida doble. En el 4x50 lliure mixt, en què el quartet format per Ramadan, Coll, Mar Garmendia i Claudia Muñoz va guanyar i va fer rècord del Campionat (1:32.27). Com a curiositat, el relleu del CN Sant Andreu (1:32.76), amb presència de la sabadellenca Ainhoa Campabadal, va fer el rècord d'Espanya tot i acabar en segon lloc a la prova, per la participació en l'equip del Club d'un nedador no estatal. En el 4x50 estils mixt, Coll, Ramadan, Garmendia i Sara Costa van finalitzar en segona posició.
Una gran collita per al Club Natació que, a més, tindrà representants a la Xina el pròxim desembre. Carles Coll i Miguel Martínez formen part de la convocatòria espanyola per a la cita mundial en piscina curta. També està a la llista la sabadellenca Campabadal, que a Madrid es va penjar un or, una plata i dos bronzes. Youssef Ramadan també acudirà amb l'Egipte.