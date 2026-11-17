L'equip femení de l'OAR Gràcia comença a rutllar. Les de Claudi Olivé van confirmar la seva fortalesa a casa amb una treballada victòria davant d'un altre dels equips de la zona alta de la Divisió d'Honor Plata, el Sant Joan Despí (30-26). Al Boccaccio, tot i haver-se enfrontat ja a dos dels rivals forts, les gracienques continuen invictes amb dus victòries i un empat en tres partits.
El duel va ser competit en tot moment, però l'OAR va agafar l'avantatge i ja el va anar administrant pràcticament des de l'inici. Amb rendes curtes, les gracienques van començar a decantar la balança passat l'equador del primer temps. Un parcial de 7-2 en deu minuts d'enfrontament va obrir una escletxa significativa al descans (14-8). Fins i tot van aconseguir ampliar la diferència a la represa, però les visitants van accelerar per tornar-se a ficar en la lluita. No obstant això, el conjunt blanc-i-verd es va mostrar solvent per defensar l'avantatge i no concedir cap parcial clar i va certificar el triomf per quatre gols (30-26).
Maria Fernández, amb deu gols, va tornar a ser la principal referència ofensiva de l'OAR en el triomf a casa. D'aquesta manera, les gracienques es mantenen en la sisena posició amb set punts i un partit pendent. La zona de privilegi, d'accés a les fases, se situa a només tres punts. L'assignatura pendent: guanyar també fora de casa. El pròxim cap de setmana, una bona oportunitat a la pista del Marni Rosval, que no ha començat bé la lliga i ocupa la dotzena posició.
D'altra banda, a la Primera Nacional, l'equip masculí va tornar a perdre, aquest cop a la pista del CH Sant Esteve Sesrovires (31-23) en un partit que els locals van controlar des de l'equador del primer temps, quan es van posar per davant i ja no van deixar escapar els punts. Amb aquesta derrota, els de Lluís Marrugat se situen en la tretzena posició de la taula, molt a prop de la zona perillosa després de vuit jornades de competició. Ara, setmana de doble enfrontament per treure el cap, dijous a la pista del Sant Joan Despí i dissabte, a casa, contra la Fundació Handbol Sant Vicenç.