L'Astralpool CN Sabadell es troba davant d'una gran oportunitat de fer una passa endavant enorme. Els d'Albert Español afronten, aquest dimecres a les 18:30 h, un partit clau per certificar bitllet i mig per al top-8 europeu. L'Astralpool rep a Can Llong el Jadran Herceg Novi en un enfrontament que pot marcar la segona posició del grup A de la Champions.
Un duel directe i entre dos equips separats per només dos punts. El Club ocupa actualment el segon lloc del grup amb sis punts, després de la derrota de la setmana passada al Pireu davant de l'Olympiacos (15-10). Els montenegrins, per la seva banda, arriben amb bona dinàmica després d'imposar-se al Waspo 98 Hannover a domicili (12-18) i haver tret un punt, en la jornada anterior, d'Atenes, en un partit que van perdre als penals. Ara tenen quatre punts i buscaran treure el lloc de privilegi al CN Sabadell.
En el partit de la primera volta, disputat a terres montenegrines, els d'Albert Español van saber entendre les fases del partit, amb un intercanvi de cops que va caure del costat sabadellenc (16-17). La gran novetat per a dimecres serà el retorn a la convocatòria de Fran Valera, precisament ex del Jadran, i que havia estat fora l'últim mes de competició per problemes a l'espatlla.
El de Martorell ja va disputar alguns minuts en el triomf del cap de setmana a la lliga davant del SolarTradex Mataró (20-12), en un partit en què Kosta Averka va fer quatre gols i Edu Lorrio va ser clau amb fins a onze aturades. Un bon test per tancar la primera volta de la Divisió d'Honor en segona posició i agafar sensacions abans d'aquest enfrontament que pot ser decisiu. 'La bombonera' de Can Llong ho ha de ser més que mai.