Ferran Costa: "Estem passant una turbulència, podem començar a tirar gent o agafar l'avió entre tots per tornar a veure el sol"

Que el Centre d'Esports està passant pel moment més complicat de la temporada és una evidència. Els arlequinats acumulen cinc partits consecutius sense guanyar després de l'ensopegada davant de l'Eldense (2-0) de diumenge. "El que som es demostra en cada situació i cada dia. Ser l'entrenador del Sabadell amb els èxits és molt maco, però jo ho soc a les bones, a les regulars i a les dolentes. És com hem arribat fins aquí, no ha estat un camí de roses. Nosaltres som lluitadors i no ho enviem tot a la merda quan arriben les dificultats, que és el més fàcil. Hem de ser responsables, entendre la competició i afrontar com toca cada situació. Sabem com funcionen les dinàmiques, és futbol, ens està costant, però valoro la personalitat i professionalitat de l'equip", afirmava Ferran Costa després del duel.
Tot plegat en un partit que es va decidir després d'un primer temps en què tot va sortir creu. Des dels errors que van propiciar els dos gols locals fins a la rigorosa expulsió de José Català. "Penso que no hem entrat malament al partit. L'acció del primer gol no la defensem gens bé i és una jugada aïllada, però estem malament. En el segon, és evident que no hem estat encertats. Quan tens tres accions tan determinants en què no estàs bé, és decisiu i quedes fora del partit", analitzava el tècnic en roda de premsa. "A la segona meitat crec que hem acabat sencers, amb alguna arribada de perill, però l'esforç ha estat important perquè en aquesta categoria tot compta. Hem de ser madurs i veure que tal com havia anat el primer temps, tancar el resultat com estava és un mal menor. Els aprenentatges ens els enduem a Sabadell, però la derrota es queda a Elda", afegia Costa.
Una altra de les males notícies va ser la lesió de Bonaldo, que va demanar el canvi a la mitja de joc. "No té bona pinta", lamentava el tècnic. Un més a la llista de baixes. Tampoc estarà Català, lògicament, en el pròxim partit de lliga davant del Granada. "Necessitem estar junts i fer-nos forts ara mateix. Hi ha turbulències i tenim dues opcions: obrir la porta i començar a tirar gent, que no em sembla adient, o agafar entre tots el timó de l'avió per passar aquest tram i tornar a veure el Sol. Ho farem, ho sé perfectament. Sabem que el 'Temple' té capacitat d'empènyer l'equip cap a la victòria", avisava.
Abans, però, la Copa del Rei. Tercer intent de jugar contra l'Utebo en la primera ronda de la competició, dimecres a les 19 h al Santa Ana. No arriba en un bon moment, i menys amb les baixes de l'equip, però pot ser una bona oportunitat de recuperar sensacions. "Sempre que juga el Sabadell, juga per guanyar. I la Copa no serà una excepció. Anirem a Utebo amb tot i per passar l'eliminatòria", assegurava. Un bon test per reprendre el camí.