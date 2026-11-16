Una de cada pels equips del CNS Vòlei: el femení suma 7 de 7 victòries

El sènior femení del CN Sabadell de Primera Nacional es va imposar per 1-3 al DSV Sant Cugat. L’equip entrenat per Aitor Piñol va aconseguir una victòria a domicili davant les santcugatenques amb autoritat, imposant-se en els dos primers sets per 9-25 i 21-25. Les locals van reaccionar en el tercer parcial i van aconseguir retallar distàncies amb un 25-20 que situava el marcador en 1-2.
Però en el quart set, les sabadellenques van recuperar el control del duel i van tancar-lo amb un 20-25, obtenint la victòria d’aquest derbi vallesà per 1-3. Amb aquest resultat, l’equip obté la setena victòria en els primers set partits de lliga, un inici immillorable, i encara el decisiu partit del pròxim dissabte contra el CV Sant Just, de tornada a Sabadell.
El masculí no suma a domicili
D’altra banda, dura derrota del sènior masculí del CN Sabadell a Superlliga 2 per 3 sets a 1 a la pista del CV Elche, en un partit on l'equip sabadellenc no va poder treure cap punt. El primer set va començar favorable als interessos visitants fins al 10-14. Després, les diferències es van reduir i els nedadors van arribar a la part final del set guanyant per un punt, 22-23, però els locals van donar-li la volta i van quedar-se amb el set per 25-23.
El segon va començar de la mateixa manera, amb una dinàmica favorable als interessos dels jugadors de Felipe Torres, amb el 12-16, però una nova remuntada de l’Elx els va permetre embutxacar-se el set per 25-19. En el tercer set, els sabadellencs van agafar avantatge i aquest cop, van mantenir-la fins al final, signant un 22-25, que no va ser pas determinant, perquè en el quart, els locals es van distanciar en el marcador ben aviat, amb un 10-5, que els de Torres no van poder recuperar, i el conjunt il·licità va tancar aquest duel amb el definitiu 25-16.
Malgrat que el Club venia de retrobar-se amb el triomf contra el Balàfia Vòlei (3-2) en el tie-break a Les Naus, no han pogut allargar la bona embranzida a domicili i el pròxim repte serà el partit contra Cratevo Vòlei Arenys dissabte, de tornada a casa.