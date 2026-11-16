Veïns dels Merinals alerten d’un focus de xinxes en un habitatge i temen que s’estengui al bloc

La presència de xinxes en un habitatge del polígon Arraona-Merinals preocupa els veïns de l’entorn, que temen que la plaga s’acabi estenent a altres pisos de l’edifici. Segons relata el Francisco, president de la comunitat, la situació s’arrossega des de principis d’estiu i "encara ara no s’ha resolt". El problema se situa en un domicili del barri, amb focus al domicili d'un veí. Els veïns sospiten que l’origen de la infestació podria estar relacionat amb la recollida de matalassos abandonats al costat dels contenidors, que haurien estat introduïts posteriorment a l’habitatge.
D’acord amb el testimoni de veïns, quan el resident va comunicar que tenia xinxes a casa, "la comunitat es va posar en contacte amb la fundació que tutela l'home per conèixer quines mesures s’estaven prenent". Davant la manca de solucions, també van traslladar el cas a la regidoria de Salut de l’Ajuntament de Sabadell a finals d’agost. "Estem espantats: alguns dels antics llogaters que vivien amb ell van marxar de l'habitatge després de patir nombroses picades. Dues persones van haver de ser ateses al Parc Taulí", exposen. "Van marxar del pis perquè estava ple de xinxes, tenien centenars de picades a braços i cames", sosté un dels veïns.
Por a una possible extensió
La preocupació dels residents és que la infestació no quedi limitada a aquest domicili. De fet, el representant veïnal afirma que un dels pisos contigus ja hauria detectat possibles picades. “Tenim por que s’estengui a tot el bloc”, explica. Segons el seu relat, el cas es va derivar posteriorment als Serveis Socials. Davant d’aquesta situació, el veïnat reclama una intervenció ràpida i lamenta que el problema continuï sense resoldre’s després de diversos mesos de gestions.
L’Ajuntament actuarà els pròxims dies
Fonts municipals asseguren que l’Ajuntament de Sabadell “està treballant el cas a través d’una entitat social” i sostenen que “s’actuarà els propers dies” per evitar danys colaterals. El consistori apunta, però, que no pot accedir a un domicili particular sense el permís de la persona resident, un condicionant que dificulta la intervenció directa. Així, el consistori preveu intervenir per abordar la situació, mentre els veïns continuen pendents que es concreti l’actuació per posar fi a la presència de xinxes.