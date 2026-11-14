Comuns - Front Ampli defensa que cap pensió quedi per sota del salari mínim

Comuns i Front Ampli han situat les pensions al centre del debat polític en un acte celebrat al Centre Cívic de Ca n’Oriac, amb la participació de Joan Mena, número 6 de la candidatura, i Júlia Miralles, número 3 per Barcelona. La trobada ha servit per defensar l’equiparació de les pensions mínimes amb el salari mínim interprofessional (SMI) i reclamar més garanties per assegurar una jubilació digna.
Durant l’acte, Mena ha advertit dels perills que, a parer seu, representen les polítiques de la dreta i l’extrema dreta per als drets socials. El candidat ha assenyalat que "la dreta i la ultradreta han deixat ben clara la seva estratègia amb les pensions", recalcant que "el primer que faran és retallar drets". Entre aquests drets, ha situat les pensions, que considera "una conquesta de les generacions que han contribuït durant tota la seva vida al sistema".
En aquest sentit, Mena ha defensat la necessitat de construir "un mur contra l'amenaça de la ultradreta" i ha assenyalat la concentració del vot en Comuns i Front Ampli com una eina per frenar aquestes polítiques. Alhora, ha reivindicat "un model de país en què tothom tingui els mateixos drets", amb uns serveis públics i unes prestacions socials que garanteixin unes condicions de vida dignes.
Per la seva banda, Júlia Miralles ha centrat la seva intervenció en la situació econòmica de les persones pensionistes i, especialment, de les dones. La candidata ha recordat que, durant els darrers sis anys, el salari mínim ha experimentat un increment del 75%, fins a situar-se prop dels 1.300 euros. Segons ha defensat, ara és necessari traslladar aquesta millora a les pensions: "Cal també augmentar molt més les pensions".
Miralles ha xifrat en quatre milions i mig les persones que a Espanya perceben pensions per sota del salari mínim i ha remarcat la desigualtat de gènere que hi ha darrere d'aquestes dades. En concret, ha destacat que "dues de cada tres dones pensionistes cobren pensions per sota de 1.000 euros". Per això, ha reivindicat que "no hi hagi cap pensió per sota del salari mínim", una mesura que la formació es compromet a garantir durant la pròxima legislatura.
La sostenibilitat del sistema també ha ocupat una part important de l'acte. Miralles ha rebutjat els arguments que qüestionen la viabilitat de les pensions i ha defensat que el sistema disposa de més ingressos que anys enrere. Segons ha explicat, actualment s'ingressen 52.000 milions d'euros més anuals que el 2019, una evolució que ha relacionat amb la reforma laboral i l'augment dels contractes indefinits.
Com a vies per reforçar els recursos, ha proposat "una fiscalitat més justa i una contribució més elevada de les grans empreses". En aquest punt, ha criticat que "les grans empreses estan pagant de tipus efectiu un 7% aproximadament, davant del 19% que, segons ha indicat, assumeixen les petites empreses". També ha plantejat reforçar, si calgués, el mecanisme d'equitat intergeneracional.