Sabadell tindrà tres nous jutjats per fer front al col·lapse judicial

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Tribunal d'Instància de Sabadell tindrà tres jutjats més a partir de 2028. L'equipament guanyarà una unitat judicial del civil, una del social i una del penal, segons ha aprovat aquest divendres el Consell de Ministres. L'ampliació de la capacitat respon a una llarga reivindicació dels usuaris i dels professionals de la justícia, des de jutges, fiscals fins a advocats i procuradors.
Actualment, els jutjats de la nostra ciutat són els tercers amb més càrrega de feina de Catalunya, només per darrere de Barcelona i Granollers: l’any 2025
va tancar amb més de 18.000 causes pendents, segons les dades facilitades pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ).
El Tribunal d'Instància de Sabadell atén a una població de 332.706 persones i arriba a ingressar pràcticament 35.000 assumptes en un any. "La creació de places és benvinguda, però amb el volum d'entrada que tenim ens mereixem encara més jutges", assegura la jutgessa decana de Sabadell,
Patrícia Brotons, en declaracions al Diari. Així i tot, celebra que s'hagi incorporat finalment una plaça del penal, perquè "la justícia no pot ser lenta en els assumptes més sensibles", indica.
El reforç previst coincidirà amb l'ampliació i modernització de l'edifici judicial de Sabadell, situat a l'Eix Macià. Les actuacions,
que s'allargaran fins al 2029, preveuen la construcció de vuit noves sales de vistes, un espai per acollir macrojudicis i la remodelació de les instal·lacions existents, així com la millora de les zones d'espera, el Registre Civil i els espais destinats als operadors jurídics. El projecte, valorat en 8,4 milions d'euros, també permetrà incrementar la capacitat de l'equipament fins a les 34 unitats judicials –un 48% més que actualment– i adequar els espais a les necessitats dels jutges, fiscals, advocats, procuradors i la resta de professionals que intervenen en l'administració de justícia.
Una previsió de com serà el nou vestíbul dels Jutjats de Sabadell
Cedida
Catalunya superarà el miler d'unitats judicials
L'ampliació de places aprovada pel Consell de Ministres ha estat consensuada amb la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Preveu
95 noves unitats judicials arreu de Catalunya a partir de 2028, que se sumaran a l'ampliació realitzada enguany. "Passarem de 871 unitats judicials a 1.057 en una legislatura. És un creixement històric sense precedents", ha celebrat el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler.
Al Vallès Occidental, també s'han previst tres jutjats més al Tribunal d'Instància de
Terrassa. No hi ha novetats respecte als jutjats de Cerdanyola i de Rubí. L'increment que experimentaran les dues capitals de la comarca només està per sota de les audiències provincials de Barcelona (+44 places judicials), Tarragona (+7), Lleida (+6) i Girona (+4).