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Cuca Santos (PP): "Espanya necessita un govern que regeneri la democràcia"

Sabadell

El partit ha començat la campanya de les generals del 29N amb l’enganxada de cartells i la defensa de la candidatura d’Alberto Núñez Feijóo

  • Membres del Partit Popular de Sabadell, amb els cartells de la candidatura -
Publicat el 13 de novembre de 2026 a les 09:40
Actualitzat el 13 de novembre de 2026 a les 09:48

El Partit Popular de Sabadell ha donat el tret de sortida a la campanya de les eleccions generals del 29 de novembre amb la tradicional enganxada de cartells. La presidenta i portaveu del PP a la ciutat, Cuca Santos, ha defensat la candidatura d’Alberto Núñez Feijóo a la presidència del govern espanyol i s’ha mostrat "convençuda" que els comicis poden posar fi a l’etapa de Pedro Sánchez al capdavant de l’executiu espanyol. 

En l’acte d’inici de campanya, la dirigent popular ha afirmat que Espanya necessita un govern que "regeneri la democràcia" i "retorni la independència a les institucions". D'altra banda, també ha apuntat que el pròxim executiu ha d’estar "al servei dels espanyols i no dels seus propis interessos". Cuca Santos, a part, ha subratllat que, si el seu partit arriba al govern, faran una "neteja de les institucions". "Venim a auditar fins a l’últim euro del sanchisme i a recuperar un govern al servei dels espanyols", ha afirmat Santos. 

"Avui comença el compte enrere", ha dit Santos en el tram final del seu discurs. La dirigent local ha afirmat que queden dues setmanes per obrir el que ha descrit com una etapa "d’unitat, regeneració i reconstrucció nacional" i ha tancat l’acte reivindicant el president del partit com el candidat per encapçalar aquest canvi: "El canvi és més a prop que mai i té nom: Alberto Núñez Feijóo". 

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