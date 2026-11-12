El PSC fa una crida a mobilitzar l'esquerra el 29-N: “O més dretes, o més drets”

El PSC de Sabadell ha donat aquest dijous al vespre el tret de sortida a la campanya de les eleccions generals del 29 de novembre amb una crida a mobilitzar l’electorat progressista i revalidar la victòria que els socialistes van aconseguir a la ciutat en els últims comicis estatals.
“El 29-N hem de decidir si volem Pedro Sánchez de president o Abascal i Feijóo de dupla president-vicepresident, i si volem més dretes o més drets”, ha assegurat el sabadellenc i número 5 de les llistes del PSC, Paco Aranda. El candidat ha defensat que encara hi ha marge per capgirar qualsevol pronòstic. “No està tot dit, no està perdut. Sortim a guanyar, i guanyarem” ha proclamat.
L’enganxada de cartells, celebrada a la seu de la formació a la Gran Via, ha servit per revelar el lema ‘La força de la gent, la força de Catalunya’, amb les imatges del candidat socialista per Barcelona, Jordi Hereu, i del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
A la cita hi han participat membres de l’Agrupació Socialista de Sabadell, encapçalada per Ana Carrasco, així com tinents d’alcaldessa i regidors del govern municipal.
“Qui pugui votar, que voti”
Aranda ha demanat una gran mobilització a Sabadell, al Vallès Occidental i al conjunt de Catalunya perquè participin en els comicis, tot fent una picada d’ullet a una coneguda expressió de l’expresident José María Aznar: “Algú va dir ‘quien pueda hacer que haga’; doncs nosaltres diem ‘qui pugui votar que voti’”.
El número cinc de la candidatura socialista ha advertit del risc que, des del seu punt de vista, suposaria una victòria de les dretes i ha defensat que cal impedir que l’extrema dreta arribi al govern espanyol. “No podem ser la vergonya donant l’entrada a l’extrema dreta al govern d’Espanya. Hem de ser el dic de contenció i això ho aconseguirà Pedro Sánchez i el PSC”, ha afirmat.
La crida a mobilitzar l’electorat parteix d’una ciutat on els socialistes van obtenir una victòria clara a les eleccions generals de 2023. Aleshores, el PSC va ser la força més votada a Sabadell amb 39.729 vots, el 38,9% del total. Sumar-En Comú Podem va quedar en segona posició i el PP en tercer lloc.