Comencen les obres de renovació del Paddock

Les obres de renovació del Paddock de l’Eix Macià ja estan en marxa, tal com ha confirmat l’administrador de la propietat, Andinvest, Miquel Monràs, al Diari, després que s’aprovés la llicència d’obres corresponent en la Junta de Govern Local del passat dilluns. S’inicia així un període de treballs per reconvertir el centre comercial en un espai on hi haurà diferents negocis, però cadascun amb les seves entrades i sortides i sense espais comuns com hi havia fins ara. Es preveu que els treballs durin al voltant de sis mesos, de manera que pugui obrir durant el segon trimestre de 2027. Els nous responsables de Paddock preveuen invertir uns cinc milions d’euros en la transformació.
El projecte de renovació preveu que els únics espais comuns siguin els ascensors i l’aparcament soterrani, del qual algunes places quedaran reservades pel supermercat Lidl que hi haurà a la planta baixa. S’hi accedirà per un espai que també es reformarà, a la zona a l’aire lliure que queda davant de l’edifici d’oficines que té al darrere. La botiga de roba esportiva Sprinter ocuparà el local de planta baixa i primer pis que havien ocupat Pull and Bear i Toys“R”Us. El gimnàs Synergym es preveu que continuï actiu a la segona planta de l’immoble. I McDonald’s, entre planta baixa i primer pis, funciona de manera autònoma en ser un local de propetat.
Zona en transformació
La revitalització del Paddock se suma a la d’un altre gran edifici de l’Eix Macià, Llac Center, amb establiments comercials i residència estudiantil. També a l’arribada de nous espais de restauració als mòduls fins ara tancats –l’últim anunci, Casa Fuster a l’antic Viena–. I, alhora, les millores que s’estan fent a l’espai públic amb inversió pública i privada, com és el cas de les terrasses de l’avinguda, la pavimentació de l’aparcament de sorra o la renovació del verd de la plaça de Catalunya.