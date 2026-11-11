“Viure no és un delicte”: 300 persones participen en piquets als carrers de Sabadell per la vaga general

“Viure no és un delicte”. Aquest és un dels lemes que aquest dimarts al matí ha fet eco pels carrers del centre de Sabadell des de les 8:30 h. Unes 300 persones, segons els càlculs de la Policia Municipal, han participat en un piquet amb motiu de la vaga general, en una mobilització marcada per les reivindicacions en matèria d’habitatge i drets laborals, però també per les consignes contra el PSC i els sindicats majoritaris.
La protesta ha arrencat a la plaça del Vallès i ha avançat Rambla avall. Durant el recorregut, els participants han repartit fulls informatius entre persones que passejaven pel centre. Mentre alguns vianants s'aturaven a recollir els fulls informatius, d'altres els rebutjaven amb gest de desaprovació. També hi havia qui, sense voler endur-se cap paper, deixava clara la seva simpatia amb la protesta: “Estic d'acord, però no vull papers”.
La mobilització, encapçalada per CGT, COS i COSHAC, també ha interpel·lat directament els qui feien vida als carrers de Sabadell. A un grup de persones que prenien un cafè en una terrassa, els manifestants els han recordat que “és vaga de consum també”, en una crida a estendre l’aturada més enllà dels centres de treball i a evitar el consum durant la jornada.
Al llarg de la marxa, els participants han enganxat adhesius amb el lema “Viure no és un delicte” en diferents sucursals bancàries i a la Regidoria d’Acció Social de l’Ajuntament de Sabadell. Alguns establiments comercials de grans cadenes que es trobaven oberts també han rebut adhesius amb el missatge “Vaga general”. A més, els manifestants portaven esprais i han fet pintades en diferents establiments amb el lema ‘Vaga general’.
Les consignes han tingut un component clarament crític amb les institucions i les organitzacions sindicals. Durant la marxa s’han sentit crits contra l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, i lemes com “UGT i CCOO, sucursal del PSC”, en referència al que els manifestants consideren una “excessiva proximitat dels sindicats majoritaris” amb els socialistes. També han reivindicat una vaga “independent dels partits polítics i dels interessos econòmics”.
L’habitatge ha estat un dels grans protagonistes de la jornada. Els participants han reclamat una baixada dels preus dels lloguers, la regulació dels contractes de temporada i dels lloguers d’habitacions, la fi dels desnonaments sense alternativa residencial i l’ampliació del parc públic d’habitatge social. També han defensat una fiscalitat progressiva per combatre l’especulació immobiliària i garantir que tothom pugui accedir a un habitatge digne.
Pel que fa a les reivindicacions laborals, han demanat que els salaris creixin d’acord amb el cost real de la vida, un salari i unes pensions mínimes de 1.500 euros i una jornada laboral de 35 hores setmanals sense reducció salarial. L’objectiu, defensen, és recuperar poder adquisitiu i disposar de més temps per viure. El recorregut ha continuat fins al Casal Pere Quart, on els manifestants han entrat enmig de crits i xiulets. Després del piquet pel centre, els participants s’han dirigit cap a L’Eix Macià, no sense abans passar per l’Oficina Municipal d’Habitatge, VIMUSA. A l’Eix Macià, a les 11 h està convocada una manifestació en el marc de la jornada de vaga general.