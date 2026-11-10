La metgessa Montserrat Baré, premiada per una trajectòria al servei de la Creu Alta: "És el lloc on sempre havia volgut exercir"

Montserrat Baré Mañas tenia clar on volia exercir la medicina: a Sabadell i, si podia ser, al barri que l’havia vist néixer i créixer, la Creu Alta. Trenta-tres anys després d'incorporar-se al CAP La Creu Alta, la metgessa de família ha rebut el Premi a l’Excel·lència Professional 2026 del Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB), un reconeixement a una trajectòria marcada per la vocació, la docència i el compromís amb l’atenció primària. Coneix famílies senceres i ha construït vincles que, sense perdre la necessària distància professional, van més enllà de la consulta, explica. "Molts dels meus pacients actuals també eren persones que em van veure créixer en el passat".
La notícia del premi la va rebre com "un honor molt gran". "Representa un reconeixement a una trajectòria de molts anys, de fer feina, i et fa sentir un referent per a la resta de la professió", assenyala. Baré va acabar la carrera de Medicina el 1987 i, després de completar l'especialitat en Medicina Familiar i Comunitària, va començar a treballar a l'atenció primària el 1991. Durant dues dècades va dirigir el CAP La Creu Alta, una responsabilitat que va compaginar amb l'activitat assistencial i que ha anat complementant amb la docència i la recerca. Des del 2006 és tutora d'estudiants del grau de Medicina que fan part de la seva formació a l'atenció primària i també professora associada de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). A més, forma part de l'equip editorial de la Guia Terapèutica Electrònica de l'Institut Català de la Salut (ICS) i ha participat en diversos projectes d'investigació.
Una atenció primària que ha canviat
Al llarg dels 33 anys de professió, Baré ha vist com canviava profundament l'atenció primària. Segons sosté, un dels principals reptes és l'envelliment de la població, que comporta més dependència i patologies i, per tant, una major necessitat de dedicació. També destaca l'increment de la diversitat cultural i les dificultats que de vegades genera la barrera idiomàtica.
La metgessa assenyala, igualment, l'augment de la burocràcia com una de les grans dificultats del dia a dia. "De vegades sembla que no tinguis temps de mirar la cara dels pacients, i això és una cosa que trobem a faltar", lamenta. Tot i reconèixer la utilitat de les eines informàtiques per millorar el seguiment i l'atenció, considera que cal preservar "el temps de consulta i la relació amb les persones". Igualment, defensa una medicina menys paternalista, en què els pacients tinguin un paper actiu en les decisions sobre la seva salut. "No han de ser només un subjecte passiu, sinó que també han de participar, fomentar la seva autonomia i tenir capacitat de decidir", sosté.
Reivindicar l'especialitat
De cara al futur de la professió, Baré reivindica el valor de la medicina familiar i comunitària, que considera una especialitat "molt completa i integral, però que encara està poc valorada". Als futurs metges els recomana vocació, passió i capacitat d'esforç, però també reclama més reconeixement per a l'atenció primària. Finalment, posa sobre la taula un altre repte pendent: el sexisme dins del món sanitari. Recorda que, quan era més jove, alguns pacients qüestionaven que fos la metgessa després d'haver-los atès, perquè esperaven que el metge fos un altre professional. Una situació que espera que desaparegui.
El CoMB lliurarà els Premis a l'Excel·lència Professional el pròxim 30 de novembre. En aquesta edició, s'han distingit 56 professionals i quatre equips assistencials multidisciplinaris. Baré és una de les quatre professionals de l'Atenció Primària Metropolitana Nord reconegudes enguany.