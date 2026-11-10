ARA A PORTADA
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Sabadell Els preus dels pisos creixen el doble de ràpid que els salaris a Sabadell Albert Acín Serra
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Sabadell “És gairebé impossible”: les veus de joves sabadellencs davant de la crisi de l’habitatge León Guerrero
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Sabadell CCOO, UGT i la FAVS criden a la vaga de l'11N: "El nostre salari se'n va per tot arreu" Aleix Pujadas Carreras
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Cultura i oci 'Estimada Valentina': artistes sabadellencs se sumen a la cançó pel dret a l'habitatge Redacció
Alerten que dues empreses del riu Ripoll operen sense llicència d'activitats
Sabadell
La Plataforma en Defensa del riu Ripoll reclama més implicació de l'Ajuntament per frenar aquestes situacions