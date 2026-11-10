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Alerten que dues empreses del riu Ripoll operen sense llicència d'activitats

Sabadell

La Plataforma en Defensa del riu Ripoll reclama més implicació de l'Ajuntament per frenar aquestes situacions

  • Riu Ripoll -
Publicat el 10 de novembre de 2026 a les 16:56
Actualitzat el 10 de novembre de 2026 a les 17:44

La Plataforma en Defensa del riu Ripoll assegura que hi ha dues empreses a la zona del riu Ripoll que funcionen sense llicència d'activitats. I afegeixen que una tercera va ampliar les seves instal·lacions sense permisos. L'entitat lidera les reivindicacions perquè no hi pugui haver més activitat econòmica en aquest punt de la ciutat i ha portat la modificació del planejament que ho permetria al tribunal contenciós administratiu.

Des de la Plataforma asseguren que l'Ajuntament de Sabadell ha iniciat un expedient de disciplina urbanística o ha inspeccionat les obres després que des de l'entitat hagin sol·licitat informació al consistori com la còpia de les llicències d'activitats o d'obres. Segons la plataforma, les empreses funcionen amb normalitat. "Després de sol·licitar la consulta dels expedients de les activitats a l’Ajuntament s’ha constatat que s’estan duent a terme des de fa temps activitats i obres sense les corresponents llicències i sense que l’Ajuntament “tingués constància” que s’estaven realitzant. A partir de la nostra consulta el govern municipal ha requerit als titulars que iniciessin el procés per obtenir la llicència, en el cas que sigui possible concedir-la", afegeixen.

L'entitat considera que el Govern demostra "desinterès i inacció" per actuar contra situacions com aquestes. I a la manca de coneixement que asseguren que hi ha en aquest cas, hi afegeixen queixes per abocaments d'aigües residuals, runes i fibrociment. Tanmateix, critica novament la modificació urbanística (MPG-132) que permetrà habilitar noves empreses en aquest espai, ja que considera que amb aquest canvi l'entorn "es malmetrà encara més".

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