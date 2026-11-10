El periodista sabadellenc Plàcid Garcia-Planas rebrà el Premi Tenacitat 2026

El periodista sabadellenc Plàcid Garcia-Planas Marcet serà el guardonat amb el Premi Tenacitat 2026, que atorga el Rotary Club Sabadell, en reconeixement a la seva trajectòria professional i al seu compromís amb el periodisme sobre el terreny. El lliurament del guardó tindrà lloc el pròxim 26 de novembre, a les 20 h, a l’Auditori de la Fundació 1859 Caixa Sabadell. "La seva trajectòria es caracteritza per un periodisme rigorós, valent i profundament humà", destaca Gerard Ribot, president del Rotary Club Sabadell. "Volem posar en valor una vida dedicada a informar i a buscar la veritat", afegeix. "Necessitem molt un periodisme clar, humà", sosté.
Nascut a Sabadell el 1962, Garcia-Planas és periodista, escriptor i reporter de la secció d’Internacional de ‘La Vanguardia’, diari al qual està vinculat des del 1988. Al llarg de gairebé quatre dècades de professió, ha cobert alguns dels principals conflictes bèl·lics de la història contemporània, com les guerres dels Balcans i els conflictes de l’Afganistan, l’Iraq, el Líban, Palestina i Ucraïna. La seva trajectòria està marcada pel reporterisme sobre el terreny i per una mirada que busca explicar les conseqüències humanes dels conflictes. Una feina que li ha valgut diversos reconeixements, entre els quals el Premi Godó de Periodisme, el Premi Cirilo Rodríguez i el Memorial Joan Gomis de Periodisme Solidari. També ha estat director del Memorial Democràtic de Catalunya i és autor de diverses publicacions sobre el periodisme i la guerra.
Amb aquest guardó, el Rotary Club Sabadell vol distingir tant els mèrits professionals del periodista com la seva perseverança, valentia i defensa del dret a la informació, especialment en contextos de conflicte. El Premi Tenacitat reconeix persones que han construït una trajectòria marcada per l’esforç, la constància, l’excel·lència i el servei a la societat.
Un guardó recuperat el 2017
El Premi Tenacitat va néixer el 1985 de la mà de les Agrupacions Professionals Narcís Giralt, amb l’objectiu de reconèixer trajectòries professionals i humanes destacades a la ciutat. Després d’uns anys sense convocar-se, el Rotary Club Sabadell el va recuperar el 2017 i des d’aleshores n’organitza anualment el lliurament.
Entre els guardonats de les darreres edicions hi ha el perruquer Alexis Ferrer (2025), el pilot Marc Gené (2024), la pianista Eulàlia Sánchez (2022) i el doctor Manel Cervantes i l’equip de l’Hospital Parc Taulí (2021), per la seva tasca durant la pandèmia.
L’acte de lliurament d’enguany estarà presidit pel president del Rotary Club Sabadell i reunirà representants institucionals, empresarials, culturals i socials de la ciutat, a més de familiars i persones properes al guardonat. L’accés a l’auditori es farà a partir de les 19.30 h per l’entrada del carrer d’en Font, 25.