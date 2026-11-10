'Estimada Valentina': artistes sabadellencs se sumen a la cançó pel dret a l'habitatge

Alguns artistes de Sabadell s'han sumat a la cançó col·lectiva Estimada Valentina, impulsada per l'escena musical catalana per denunciar la crisi de l'habitatge. Són 31 FAM, Flashy Ice Cream, Triquell i Ven'nus, entre la trentena de músics. N'hi ha altres com Al·lèrgiques al Pol·len, Els Amics de les Arts, Fades, Figa Flawas, Joan Dausà, Judit Neddermann, Mama Dousha, Miki Núñez, Suu i The Tyets, entre d'altres. La cançó, impulsada per Ginestà i amb composició i lletra de Pau Serrasolsas, destinarà tots els beneficis al Sindicat de Llogateres. La cançó visibilitza la realitat dels desnonaments i reivindica el poder que té la força col·lectiva i la ciutadania organitzada per aconseguir canvis socials.
El tema narra l'angoixa d'una dona davant d'un desnonament imminent -expressada a través d'una carta a la seva amiga Valentina- i també l'esperança que sent en veure com l'organització de les veïnes i el Sindicat capgiren la situació i aturen el desnonament. Segons els autors, el projecte neix en un moment d'especial urgència arran de les mobilitzacions massives que s'estan fent arreu del país des de fa unes setmanes i que van començar arran del desnonament de la Maricarmen. Tots els beneficis generats per la cançó es destinaran al Sindicat de Llogateres, amb l'objectiu de contribuir directament a la defensa del dret a l'habitatge.
'Estimada Valentina' s'ha enregistrat a Medusa Studio i compta amb Àlex Pérez a la producció, Roger Rodés a la mescla, Andrea Puig a la guitarra, Gerard Sala al piano i Àlex Pérez als sintetitzadors. L'apartat audiovisual ha estat realitzat per MTK Space i gravat per LeCuala.
La llista completa d'artistes que participen en la iniciativa és, per ordre alfabètic, 31 FAM, Alba Armengou, Àlex Perez, Al·lèrgiques al Pol·len, Alosa, BOLTÓGRANDE, Dan Peralbo i El Comboi, Edna Sey, Els Amics de les Arts, FADES, Figa Flawas, Flashy Ice Cream, gavina.mp3, Gerard Quintana, Ginestà, Joan Dausà, Judit Neddermann, Kelly Isaiah, La Ludwig Band, Maio, Mama Dousha, Mar Pujol, Maria Hein, Maria Jaume, Miki Núñez, Monique Makon, Sandra Monfort, Sexenni, Souto, Suu, Svetlana, The Tyets, Triquell, Ven’nus, Xavi Sarrià i Xicu.