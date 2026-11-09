Les obres d'ampliació de la sala d'estudi de la biblioteca Vapor Badia duraran sis mesos

La Junta de Govern Local ha adjudicat aquest dilluns el contracte d’obres per construir la sala d’estudi 24 hores a la biblioteca Vapor Badia, al carrer de les Tres Creus (Centre). S’invertiran pràcticament 525.700 euros en aquesta reforma, que permetrà tancar la porxada i aprofitar-la, juntament amb l’espai de l’antic bar, en una sala d’estudi d’autoservei que els usuaris podran aprofitar en qualsevol moment. La previsió municipal és que, un cop iniciades en les pròximes setmanes, les obres durin sis mesos.
Seran uns 223 metres quadrats que quedaran integrats a la biblioteca, per una banda i, igualment, tindran un accés independent per garantir que es pugui utilitzar fora de l’horari d’obertura habitual de l’equipament. L’accés es controlarà amb una aplicació mòbil, sistema d’obertura automàtica amb doble porta i càmeres de seguretat.
Aquesta obra permetrà guanyar 98 punts de treball, que se sumaran als 81 que té actualment la sala d’estudi del primer pis. En total, la biblioteca comptarà amb més de 440 punts de lectura.
Les reformes milloraran també l’accés principal de la biblioteca, on els mostradors d’informació i recepció es traslladaran a l’actual vestíbul per facilitar una entrada més directa i millorar el control dels accessos i dels serveis sanitaris. També es guanyaran noves zones d’oficines per al personal de la biblioteca.
Nou canviador inclusiu
Des de l’Ajuntament remarquen que la reforma s’aprofita per millorar l’accessibilitat i el funcionament general “d’un dels equipaments més utilitzats de la ciutat”. A banda, el projecte també preveu la construcció de lavabos adaptats a la zona infantil i d’un canviador inclusiu, que serà el primer d’aquestes característiques de la ciutat. Es tracta d’un espai, de 18 metres quadrats, pensat perquè persones grans o amb necessitats complexes d’assistència puguin utilitzar-lo de manera còmoda i segura, amb espai suficient per a persones acompanyants.