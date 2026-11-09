Noves incorporacions al patronat de la Fundació per la Indústria

El patronat de la Fundació per la Indústria, presidit per Jordi Casas, ha aprovat per unanimitat la incorporació de Josep Maria Mestres, Marta Bombardó, Carles Casanovas, Òscar Sánchez i SÍlvia Grau com a nous membres del seu òrgan col·legiat.
Les incorporacions dels cinc nous membres ve motivada per fer front als "nous desafiaments en els quals es troba la indústria fruit de l'evolució tecnològica, la irrupció de la IA, la transició cap a models més sostenibles i l'accés a nous mercats" per tal de reforçar "la seva capacitat per identificar les necessitats del teixit empresarial i facilita la connexió amb el coneixement, el talent, la tecnologia i la innovació", apunten des de l'entitat.
Amb l'entrada al patronat de Josep Maria Mestres (CIE- Consejo Intertextil Español), Marta Bombardó (BMC), Carles Casanovas (president honorífic FUNDIT) , Òscar Sánchez (Banc Sabadell) i Sílvia Grau (Grau, SA), l'entitat, presidida per Jordi Casas Bedós, "dona continuïtat al seu pla estratègic i als projectes que duu a terme, i alhora es proposa impulsar noves iniciatives per millorar la competitivitat de les indústries davant dels nous desafiaments", afegeixen.
Els nous patrons se sumen a l'òrgan col·legiat actual format per Jordi Casas, Esteve Gené (Tèxtil Gené), Rosvi Moix (Timsa), Joan Carles Grau (Grau, SA), Jordi Alberich (M&A Fusiones y Adquisiciones), Ricard Artigas (Textil Olius), Enric Blasco (Indra Group), Joan Corominas (expresident del Consell Social UB), Jordi Guarch (Assessor Econòmic), Joan Llonch (catedràtic honorari d'Empresa de la UAB), Miquel Nadal (Cercle d'Economia) i Eulàlia Planes (Fluidra).