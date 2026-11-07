La Cecot i BBVA defensen la sostenibilitat com una oportunitat estratègica i d'innovació

La sostenibilitat ja no és només una qüestió ambiental ni una exigència normativa. També afecta la capacitat de les empreses per competir, reduir dependències i adaptar-se als canvis del mercat. Aquesta va ser una de les idees centrals de la jornada “La sostenibilitat com a palanca de competitivitat empresarial”, organitzada per la Cecot i BBVA dimecres a la seu de la patronal, a Terrassa. La trobada va combinar les reflexions de les dues entitats amb experiències empresarials.
El country manager de BBVA a Espanya, Peio Belausteguigoitia, va vincular la sostenibilitat amb la capacitat d'innovació i adaptació que ha caracteritzat històricament la indústria del Vallès. Va recordar la reconversió de sectors com el tèxtil cap a activitats com el metall i la indústria química i va defensar que “la sostenibilitat, com a concepte, està molt bé, però ha d’anar unida a la competitivitat de les nostres empreses”.
Belausteguigoitia va posar l'encariment de l'energia arran de la invasió russa d'Ucraïna com a exemple dels riscos de la dependència energètica i va assenyalar l'aposta espanyola per les renovables. Pel que fa a Catalunya, va destacar el pes de la indústria, la innovació i la capacitat exportadora, així com l'existència de referents en reciclatge, reutilització i solucions vinculades a les energies renovables i a l'aigua. El “gran repte”, va concloure, és que aquesta “transformació que suposa la sostenibilitat i l’autosuficiència i que ajuda a ser més competitiu a través de l’eficiència energètica” vagi més enllà de “les empreses de determinada mida i capacitat inversora” i arribi a les pimes.
En la mateixa línia, el president de la Cecot, Xavier Panés, va posar l'accent en les dificultats que afronten les petites i mitjanes empreses per incorporar aquesta transformació. En un escenari de noves exigències reguladores, canvis geopolítics i mercats més exigents, va advertir que no n'hi ha prou amb dir a les empreses que han de ser més sostenibles. “Cal ajudar-les a entendre per què té sentit, com fer-ho i com convertir aquest esforç en valor per als resultat final de l'empresa”, va assenyalar. Per això, va reivindicar l'assessorament i l'acompanyament.
Un soci estratègic
La taula rodona posterior, moderada per Josep Casas, director d'Energia i Sostenibilitat de la Cecot, va reunir Olga Escriu, directora de Solucions de Banca d'Empreses i Institucions de BBVA a Catalunya; Miguel Ángel Pérez, gerent d'Hercal, i Raquel Arrebola, directora del Departament de Qualitat d'Establiments Viena. Escriu va defensar que BBVA vol anar més enllà de la concessió de crèdit i tenir un paper més proper a les empreses. “Nosaltres volem ser un soci estratègic i, per ser-ho, volem estar en l'estratègia i conèixer-la”, va afirmar. Això implica valorar les inversions no només a partir dels resultats econòmics o de la capacitat de pagament, sinó també tenint en compte factors com l'eficiència energètica, la dependència de les matèries primeres i l'exposició als riscos climàtics. També va indicar que l'entitat ofereix solucions com el càlcul de la petjada de carboni i hídrica i l'assessorament en eficiència energètica per estendre la descarbonització a tota la cadena de proveïment.
Pérez va explicar que Hercal entén la sostenibilitat com una aposta a llarg termini i una oportunitat per diferenciar-se en el sector de la construcció. “Estem convençuts que el que està passant al nord d'Europa arribarà aquí i que ser sostenible en la construcció acabarà sent una realitat”, va apuntar. Va destacar la col·laboració amb universitats i centres de recerca per validar materials i desenvolupar solucions i va reclamar canvis fiscals i reguladors que afavoreixin la reutilització, i que la contractació pública doni més pes als materials reciclats.
Des d'Establiments Viena, Arrebola va exposar les dificultats d'introduir canvis en una activitat en què la seguretat alimentària no es pot comprometre. La revisió dels envasos, per exemple, obliga a valorar alhora l'impacte ambiental, la conservació dels aliments i el malbaratament. “Cada pas que fem l'hem de fer de forma molt racional”, va resumir. També va insistir que la sostenibilitat ha d'implicar totes les àrees de l'empresa i va lamentar que la complexitat normativa consumeixi una part important del temps de les companyies i que els clients no sempre percebin l'esforç que hi ha darrere de les mesures adoptades.
La jornada també va comptar amb una ponència de Carlos Velázquez, Service & Sustainability Senior Managing Director de Grup Roca, que va explicar com la companyia revisa els materials, els proveïdors i les ubicacions de producció per reduir dependències. Entre els exemples, va esmentar la substitució progressiva del llautó per l'acer inoxidable en les aixetes i l'ús de materials compostos i reciclables. “No és un tema de cost, és un tema de menys dependència. De resiliència”, va resumir el directiu, per a qui la clau és avançar amb flexibilitat i aprendre durant el procés.