La Menorquina incorporarà més de 200 treballadors

La companyia gelatera La Menorquina contractarà més de 200 persones en els pròxims mesos per treballar a la planta de Palau-solità i Plegamans, on ha fet una inversió superior als 15 milions d’euros en posar en marxa una nova línia de producció.
La nova línia ja està en fase de prova i s’espera, segons la companyia, que comenci a produir gelats en les pròximes setmanes. Fabricarà fins a 30.000 gelats per hora i impulsarà les vendes en 50 milions d’euros anuals a mitjà termini, segons La Menorquina. “Aquesta nova línia és una bona notícia per a la companyia, però també pel territori. Fa molts anys que creixem en el Vallès Occidental i volem que aquest creixement continuï generant oportunitats a la zona”, assenyala Josep Serret, chief operating officer de La Menorquina.
Les contractacions més immediates corresponen a uns 40 perfils tècnics per cobrir necessitats en les àrees de qualitat, control de producció i manteniment. En una segona fase, el febrer de l’any vinent, la companyia incorporarà 180 persones a l’àrea de producció, que treballaran en la nova línia en alguna de les 22 línies de producció existents. “Busquem persones amb ganes d’aprendre i de créixer, que comparteixin els valors que ens va inculcar el fundador Fernando Sintes: qualitat, innovació, fidelitat als nostres orígens i el respecte al que és local que ens permeti mirar al futur amb confiança”, afegeix Serret.
La nova línia de producció es converteix en la inversió més elevada en la història de la companyia. La Menorquina, que va facturar 131 milions d’euros el 2025, exporta més d’un terç de les seves vendes a prop de 40 països, amb el Regne Unit, els Estats Units, Portugal i França com a principals mercats exteriors.