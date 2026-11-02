Més de 100 ofertes de feina a la Fira Vallès Treball

La Cambra de Comerç de Sabadell organitza una nova edició de Vallès Treball, la fira d'ocupació que tindrà lloc el dijous 5 de novembre de 8.30 a 14.30 h al Catalonia Gran Hotel Verdi. La jornada reunirà 23 empreses que presentaran més de 100 ofertes de feina en àmbits professionals diversos, amb l'objectiu de facilitar el contacte directe entre candidats i reclutadors.
Una de les particularitats de Vallès Treball és que les persones interessades poden consultar prèviament les ofertes disponibles al web i inscriure-s'hi per optar a les que s'ajustin al seu perfil. D'aquesta manera els candidats poden presentar la seva candidatura a ofertes concretes i optar a entrevistes amb els reclutadors de les empreses participants.
La fira s'adreça a persones que busquen feina, volen millorar la seva situació professional o es plantegen un canvi de trajectòria. La iniciativa s'emmarca en el programa Talent Jove i ofereix un espai de trobada entre empreses amb necessitats de contractació i persones amb diferents experiències i competències professionals.
Entre les empreses participants destaquen Gabarró, Moventis i Leroy Merlin. També hi seran presents empreses especialitzades en recursos humans i treball temporal, com GCT Plus, Growing Up Human Resources, Grupo Crit, IMAN Group, Marlex, Pacto ETT, Persona Service i Synergie ETT, entre d'altres.
A més de les oportunitats laborals, la jornada inclourà tallers pràctics per donar eines i reforçar les habilitats de les persones participants. El programa preveu sessions sobre com destacar en una entrevista, el valor dels equips intergeneracionals i la manera de presentar les mateixes competències en un procés de selecció.
La participació és gratuïta, amb inscripció prèvia. Les persones interessades poden consultar les ofertes de feina, conèixer les empreses participants i inscriure-s'hi a través del web www.vallestreball.com/ca.