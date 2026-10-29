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El BBVA guanya un rècord de més de 9.000 milions d'euros fins al setembre, un 13,6% més

Diners

L'entitat presidida per Carlos Torres asoleix un benefici de 3.015 milions d'euros en el tercer trimestre

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Publicat el 29 d’octubre de 2026 a les 18:46
Actualitzat el 29 d’octubre de 2026 a les 18:49

El BBVA ha guanyat una xifra rècord de 9.066 milions d'euros en els nou primers mesos de l'any, un 13,6% més que en el mateix període del 2025, segons els resultats que ha publicat aquest dijous a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

En el tercer trimestre, l'entitat ha guanyat 3.015 milions, un 19,1% més que fa un any, però un 1,5% menys que en el segon trimestre d'aquest 2026. El marge d'interessos se situa en 23.243 milions d'euros (+20%) impulsat especialment pel dinamisme de l'activitat a Turquia, Amèrica del Sud i Mèxic. El BBVA apunta 6.909 milions d'ingressos en comissions (+13,8%), situant els ingressos recurrents del negoci bancari en 30.151 milions, un 17% més.

Segons informa el BBVA en els seus resultats, el marge brut puja fins als 32.072 milions d'euros entre gener i setembre (+18%).  Les despeses d'explotació se situen en 12.168 milions d'euros, un 17,4% més. El BBVA destaca que les despeses s'han vist afectades per elements no recurrents com la regularització del pagament de l'IVA del segon trimestre o les sortides voluntàries de personal. El marge net és de 19.903 milions d'euros, un 18,6%. 

El BBVA admet que en un context d'augment de l'activitat creditícia, ha pujat un 22% el deteriorament d'actius financers, tot i que els indicadors de risc es mantenen estables: el cost de risc acumulat és de l'1,44%, la ràtio de morositat del 2,6% i la de cobertura del 84%.  Pel que fa a la posició de capital, el BBVA destaca que és sòlida i que manté l'elevada remuneració a l'accionista. La ràtio CET1 és del 12,21%. 

El 15 d'octubre, el BBVA va pagar un dividend de 37 cèntims d'euros bruts per acció en efectiu, a compte dels resultats del 2026. El dividend és un 16% superior al del 2025 i el més alt de la història del banc. 

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