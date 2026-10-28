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Donar una segona vida a un negoci "amb cartera de clients, trajectòria i un lloc dins del teixit econòmic"

Diners

La Matinal de Reempresa, celebrada a Sabadell, connecta una vuitantena de participants i propicia una cinquantena de reunions per facilitar la continuïtat de negocis en funcionament

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  • Assistents a la matina de Reempresa -
  • D'esquerra a dreta: Anna Álvarez, Antonio Rodríguez i Oriol Amat -
Publicat el 28 d’octubre de 2026 a les 11:04

Donar continuïtat a empreses que ja disposen d'una cartera de clients, una trajectòria consolidada i un lloc dins del teixit econòmic és un dels principals objectius de Reempresa. Amb aquesta premissa aquest dimarts s'ha celebrat una nova jornada matinal al Centre d'Empreses Industrials de Can Roqueta amb la presència d'una vuitantena d'empresaris que busquen relleu pels seus negocis i emprenedors interessants a adquirir una empresa en funcionament. 

 “Fa quinze anys hi havia un gran boom dels marketplaces: podíem reservar un hotel o vendre un objecte de segona mà, però on es compraven i es venien empreses, especialment les petites i mitjanes empreses i els negocis dels autònoms?”, ha recordat Oriol Alba, secretari general de la Cecot, en el marc de la matinal de Reempresa.  Segons ha explicat, aquesta pregunta va impulsar la creació d'una plataforma per connectar l'oferta i la demanda, prenent com a referència experiències d'altres països europeus. Tot i el component tecnològic del projecte, Alba ha defensat el valor de les trobades presencials: “Ens agrada celebrar sessions territorials i posar en contacte oportunitats de compravenda”.

 

 

En la matinal celebrada a Can Roqueta, en la que hi han participat els punts locals de Reempresa de Sabadell, Rubí, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola del Vallès i Barberà del Vallès, s'han produït una cinquantena de reunions per explorar possibles operacions de compravenda. “En poc temps teniu l'oportunitat de conèixer empreses, emprenedors i models de negoci que us poden servir o que poden respondre a les vostres necessitats”, ha assenyalat Anna Álvarez, representant de la Diputació de Barcelona. 

 

  • Assistents a la matinal de Reempresa

Per la seva part, el regidor de Desenvolupament Econòmic de l'Ajuntament de Sabadell, Antonio Rodríguez, ha reivindicat la importància d'aquest model d'emprenedoria: “És important donar continuïtat a empreses que ja existeixen, que tenen una cartera de clients, coneixement, trajectòria i un lloc dins del teixit econòmic d'un territori”.

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