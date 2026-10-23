La 44a edició dels Premis Cambra ha reunit més de 300 representants del món polític, econòmic i empresarial de Sabadell i la comarca en una vetllada de reconeixement a empresaris, però també reivindicativa. El president de la Cambra de Comerç de Sabadell, Ramon Alberich, ha aprofitat la cita per reclamar més inversions al Vallès Occidental i advertir dels problemes d'accés a l'habitatge i del talent jove. La vetllada, conduïda per Laura Rosel, ha comptat amb la presència del president del Parlament, Josep Rull; el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper; la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, i l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés.
Alberich, que l’any vinent deixarà la presidència, essent, doncs, els darrers Premis Cambra com a president, ha situat l'habitatge entre els principals reptes de la comarca i ha anunciat que el 17 de novembre la Cambra presentarà un estudi sobre la situació residencial en dotze municipis de la demarcació. També ha insistit en la necessitat d'atraure inversions i oferir oportunitats al talent jove. "No podem perdre la seva confiança", ha advertit.
El president ha tornat a reclamar un tracte més equitatiu per al Vallès Occidental, la tercera comarca catalana en aportació al PIB, i ha xifrat en més de 1.000 milions d'euros el dèficit fiscal acumulat durant els darrers vint-i-cinc anys, segons les estimacions de l'entitat. "Tenim dret a reclamar que s'inverteixi d'acord amb aquesta realitat, sense privilegis, però amb equitat", ha reclamat, com ja ha succeït en les darreres edicions dels Premis Cambra.
Entre les demandes —llargament reclamades per l’entitat—, Alberich ha demanat: la construcció de la B-40 fins al Vallès Oriental –fins a La Roca del Vallès–, les rondes de Sabadell i Terrassa, el túnel d'Horta, l'ampliació del Parc Taulí, la construcció de l'Hospital Ernest Lluch i les millores ferroviàries. En aquesta darrera petició, la Cambra ‘recupera’ la carpeta de l’estació d’FGC de Sant Pau de Riu-Sec, arran de l’arribada d’ABB Robotics, prevista per l’any 2028. Davant els sectors contraris a aquests projectes, “els del no a tot”, ha proposat que el món empresarial lideri "el sí al que és necessari", des del rigor i el diàleg.
El president també ha fet balanç de la feina de la Cambra, amb iniciatives com el programa Impulsa Startup, que ha acompanyat una seixantena d'empreses emergents. Tot i el relleu previst per a finals de l'any vinent, Alberich ha assegurat que “no ens falten les forces ni la il·lusió fins a l'últim minut", deixant clar que sota la seva presidència ha estat, és i ho continuarà essent.
Per la seva part, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha reivindicat el bon moment de l'economia local i la col·laboració entre administració i empreses. Ha destacat que Sabadell és la cinquena ciutat catalana en població, però la tercera en volum de PIB, i que l'economia local ha crescut un 34% entre el 2019 i el 2025. També ha posat en valor l'elevada ocupació dels Polígons d'Activitat Econòmica i el pes del sector tecnològic. "Darrere de cada bona dada hi ha persones que arrisqueu, innoveu i treballeu perquè això passi", ha remarcat. Farrés també ha celebrat l'aprovació de la nova llei de cambres, que considera una eina per reforçar aquestes institucions.
La nova normativa també ha estat un dels eixos del discurs del president del Parlament, Josep Rull, que ha destacat l'ampli consens polític amb què s'ha aprovat. Rull ha reivindicat el paper de les cambres i la col·laboració publicoprivada com una de les fortaleses de Catalunya. "Necessitem un país d'empresaris", ha afirmat, tot defensant la capacitat d'innovació i de transformació del teixit productiu. Davant reptes com el canvi climàtic, la intel·ligència artificial i la cohesió social, ha apel·lat a la confiança en el potencial del país. "Catalunya no és un país mediocre, no és un país decadent", ha assegurat.
Des d’Empresa i Treball, el conseller Miquel Sàmper ha posat en valor la resiliència de les empreses catalanes davant les tensions comercials i la incertesa internacional. També ha advertit de dos problemes que considera prioritaris: la manca de mà d'obra i la necessitat de prestigiar la formació professional. Sàmper ha qüestionat que les empreses tinguin dificultats per trobar treballadors mentre la taxa d'atur se situa al voltant del 8%. "Hem de fer que, d'una vegada per totes, valorem i prestigiem la formació professional", ha reclamat, tot defensant més connexió entre les universitats i el teixit empresarial.
Més enllà dels discursos institucionals, els protagonistes de la nit han estat els guardonats. Oscar Fàbregas, d'Intecat, ha repassat la trajectòria de l'empresa, fundada el 1998 i que actualment compta amb 23 botigues físiques. "Les empreses no es construeixen soles i els èxits mai són individuals", ha destacat, tot agraint la implicació de l'equip i la confiança dels clients. Marina Ginestà, de Marina Tèxtil, ha reivindicat la innovació com un element imprescindible per al futur de la indústria tèxtil catalana. Ha defensat que innovar no consisteix només a incorporar tecnologia, sinó també a qüestionar els processos, adaptar-se i aprendre dels errors, amb la mirada posada en les noves generacions.
Per la seva part, el fundador i CEO de Deale, el sabadellenc Gerard Garcia, ha agraït especialment la confiança de la Cambra de Sabadell, una de les primeres institucions que va apostar pel projecte. Des d'aleshores, Deale ha contribuït al relleu generacional de més de 200 empreses.
Finalment, Fernando Campoy, fundador i conseller delegat Grupo Boniquet, ha recollit el reconeixement a una trajectòria iniciada a principis dels anys noranta i convertida en un grup internacional de cosmètica i higiene personal, amb presència en més de cinquanta països i més de 600 treballadors. Campoy, visiblement emocionat, ha destacat especialment la incorporació de la nova generació al negoci familiar. "El veritable èxit d'una trajectòria no és només arribar lluny, sinó transmetre el testimoni amb garanties".