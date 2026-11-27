La cadena europea de gimnasos de gran format Fitness Park, fundada a França el 2009, ha iniciat el seu aterratge a Sabadell amb l’obertura, la setmana passada, del primer dels dos centres que tindrà la companyia a la ciutat.
El primer dels quals es va inaugurar la setmana passada al Polígon d’Activitat Econòmica Parc Empresarial, a Sant Pau de Riu-Sec, en un dels locals de la parcel·la on està previst l’obertura de nou sales de cinema. Les instal·lacions de la cadena europea de gimnasos al sud de la ciutat compten amb 1.700 m2 i es converteix en el centre número 113 de Fitness Park. El gimnàs opera de 6 h a 1 h cada dia de l’any. La companyia ha atribuït el desenvolupament del nou club als seus màsters franquiciats a Espanya, Stéphane Miras i Édouard Texte, i a l’equip d’Upgyms. L’obertura s’integra, per tant, al model de creixement amb què Fitness Park està desplegant la seva xarxa al país, combinant una marca comuna, proveïdors compartits i una operativa adaptada a cada ubicació.
Des de la companyia apunten que per als gestors de gimnasos de Sabadell i dels municipis propers, l’arribada d’un centre de 1.700 metres quadrats eleva la competència en amplitud horària, varietat de zones i disponibilitat d’equipament. També reforça la tendència cap a “instal·lacions capaces de reunir en un sol espai proposades que es distribuïen anteriorment entre gimnasos generalistes, centres de força i espais d’entrenament funcional”.
La proposta incorpora equipament de Technogym, Eleiko, Life Fitness i Hammer Strength, gym80, Nike Strength i BLK BOX. La companyia també ha destacat la incorporació de la Pure Kraft Linear Row de gym80, una màquina de rem en T amb agafada giratòria, dissenyada per ampliar les possibilitats de treball de la musculatura de l’esquena. Aquesta combinació de fabricants permet al club oferir equipament per a l’entrenament de força, pes lliure, entrenament funcional i exercici cardiovascular. Amb el primer centre obert a la ciutat, la companyia ja es prepara per obrir el seu segon gimnàs a la ciutat. Sense detallar-ne els terminis d’obertura, Fitness Park s’instal·larà al número 99 de la rambla d’Ibèria. La companyia ja ha habilitat un formulari perquè les persones interessades en el segon gimnàs puguin optar a l’oferta de llançament.