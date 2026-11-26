Els problemes recurrents a la xarxa de transport públic viari i ferroviari impacten en la rutina de moltes famílies. Una de les motivacions dels desplaçaments en dia feiner, més enllà dels que es fan al lloc de treball, és la formació. Al Vallès Occidental, gairebé un de cada cinc alumnes estudia fora del municipi on resideix. Darrere d’aquesta fotografia fixa hi ha realitats diferents. Una de les més destacades és la de Sabadell, un dels pols d’atracció formativa.
Sabadell és la localitat del Vallès que més estudiants d’altres poblacions rep. En nombres absoluts, és el sisè a Catalunya, per darrere de les quatre capitals de província —Barcelona (37.355), Girona (7.050), Tarragona (6.400) i Lleida (6.000)— i l’Hospitalet de Llobregat (5.745). Sabadell en suma 5.735. “Està molt integrada en la xarxa vallesana. I rep més estudiants dels que marxen”, diu Andreu Termes, de l’Institut Metròpoli. L’expert remarca que els no residents a la ciutat representen el 17% a batxillerat, el 46% dels graus mitjans i més de la meitat en els graus superiors.
Sense comptar universitaris, Sabadell reté 32.825 estudiants que es formen en centres del municipi. Gairebé el 90% de l’alumnat resident. A aquesta comunitat s’hi sumen cada dia més de 5.700 joves d’altres poblacions. La majoria provenen de Terrassa (1.075), Barberà (950) i Sant Cugat (600). Dels 36.550 alumnes matriculats a Sabadell aquest curs, gairebé el 15% provenen d’altres municipis. En sentit contrari, poc més de 3.700 sabadellencs van a estudiar fora, principalment, a Barcelona (615), Barberà (610) i Sant Cugat (475).
“Hi ha un moviment concentrat en determinades franges d’entrada i sortida als centres. Per les característiques dels estudiants, sense carnet o sense accés a un vehicle, molts han d’agafar transport públic o que algú els porti. I això crea algunes tensions en hores punta. Autobusos plens, Rodalies plenes...”, analitza Marc Taulats, tècnic de la l'associació PTP.
Què implica aquesta ‘allau’?
Per a Termes, la clau és el canvi de dinàmica que es produeix quan els estudiants passen de l’educació bàsica a etapes postobligatòries, on es concentra el gruix de la mobilitat. “A l’oferta escolar bàsica hi ha una proximitat. Valores que la casa i l’escola estiguin a prop. Aquesta lògica és diferent en l’etapa postobligatòria, on hi ha una dinàmica d’especialitat formativa”, argumenta.
A Sabadell, diu, la dimensió de ciutat i l’oferta afavoreixen que l’alumnat es quedi al municipi en les primeres etapes. “Els residents que estudien fora no arriben al 6% en l’educació bàsica”, emfatitza.
En aquest escenari, la formació professional ocupa una posició central. “Sabadell és sobretot receptor d’alumnat. I aquí hi ha un pes de l’oferta formativa de grau mitjà”, sosté l’investigador. Segons Termes, la ciutat ofereix alternatives formatives que no es troben a l’entorn. “A grans trets, la meitat de l’alumnat de Sabadell a l’FP ve d’altres municipis. L’oferta de ciutat és, en realitat, vallesana. Juntament amb Terrassa, atrauen població d’altres territoris que no tenen aquesta oferta”, reitera.
Aquesta dinàmica trenca, diu, una centralitat amb la capital catalana. “El trànsit de la secundària a la postobligatòria no es caracteritza, com passa amb molts altres entorns, per una mobilitat envers Barcelona”, sintetitza.
Les dificultats d’estudiants de fora
La conjuntura conviu amb els problemes que afronten estudiants d’altres municipis per accedir a determinats centres. “Hi ha casos particulars com el Claudio Galeno, al Baricentro. Molts estudiants han de baixar a Barberà i caminar un tram llarg de l’N-150. Tot i que s’ha fet la passera, hi ha una part que ve de Cerdanyola que ha de passar pel voral. Passa una cosa similar a l'Institut Castellarnau”, exemplifica Taulats. “En general, tota la mobilitat transversal, a la perifèria, és un drama. Trajectes de 25 minuts que s’allarguen una hora i mitja en transport públic. És una particularitat de la mobilitat del Vallès”, exposa l’enginyer.
Ajuntaments com el de Badia, Barberà, Castellar, Palau-solità o Santa Perpètua avisen que el desplegament actual del transport col·lectiu deixa connexions insuficients a la rodalia vallesana i, en determinats casos, situa el vehicle privat gairebé com l’única opció.
“Les dificultats no es troben tant en l’alumnat de Sabadell, que està ben servit i ben connectat amb altres grans pols de formació com Barcelona, Terrassa, Cerdanyola o Sant Cugat. L’alumnat de postobligatori d’altres municipis és el que no té igualtat d’oportunitats, en part, per culpa de les pèssimes infraestructures de comunicació”, alerta Termes. La situació, adverteix, afecta joves en una etapa decisiva, quan la manca d’accés a la formació pot tenir conseqüències en la vida adulta.
En paral·lel, l’accés a l’habitatge també pot agreujar aquest context. Termes apunta que els problemes per trobar un pis poden incrementar la precarietat i la mobilitat entre municipis. “Serà un repte cada vegada més central en les polítiques de mobilitat i educatives”, vaticina. El canvi de residència pot plantejar a les famílies una disjuntiva entre mantenir la continuïtat escolar dels fills o assumir unes logístiques quotidianes cada cop més complicades.
Avui, més de 5.000 alumnes arriben cada dia al Vallès Occidental des d’altres comarques per assistir a classe. La majoria, 2.045, del Barcelonès, mentre que 1.425 ho fan des del Vallès Oriental. En sentit contrari, la diàspora diària és més elevada: 9.005 estudiants marxen fora de la comarca, dels quals 6.720 es dirigeixen al Barcelonès. Les veus i les dades coincideixen: la mobilitat estudiantil posa a prova els sistemes de transport, tant pel que fa als serveis com a les infraestructures.