L’estació de Rodalies de Can Llong es referma com una de les prioritats dels Comuns a Sabadell. Així ho ha reivindicat Ramon Gutiérrez, regidor de la formació a Sant Cugat i número 10 de la candidatura de Barcelona de Comuns-Front Ampli, des d’una carpa a la plaça d’Espanya en què ha presentat les propostes de mobilitat de la coalició per al Vallès Occidental per al 29-N.
Gutiérrez ha defensat que la construcció de la infraestructura s’haurà de posar sobre la taula amb el pròxim ministre de Transports i que haurà de tenir cabuda en els pressupostos generals de l’Estat.
La formació assegura que l’estació de Can Llong continua entre els seus compromisos després que, segons ha explicat el candidat, s’hagi activat l’estudi per fer realitat el projecte arran de les converses amb el Partit Socialista al Congrés dels Diputats. “Segueix sent una de les nostres prioritats”, ha afirmat Gutiérrez, que ha insistit que caldrà garantir-ne el finançament estatal.
La reivindicació de Can Llong s’emmarca en una aposta més àmplia per reforçar Rodalies, especialment l’R4. Gutiérrez ha demanat reorientar les prioritats en les inversions i destinar milions a reforçar la xarxa de proximitat. “No pot ser que estiguem prioritzant milions i milions d’euros per tal de reduir uns minuts l’AVE i, en canvi, no puguem invertir aquests mateixos milions d’euros a millorar la xarxa que serveix per moure la majoria de la gent treballadora del nostre país”, ha afirmat.
Intercanviadors pendents a Sant Cugat
Més enllà de Sabadell, Gutiérrez també ha reivindicat els intercanviadors ferroviaris de Sant Cugat, que han de connectar l’R8 amb les línies S1 i S2 de Ferrocarrils de la Generalitat. El regidor ha assegurat que l’estudi informatiu del projecte ja està en marxa, en col·laboració amb la Generalitat, “S’ha activat per primera vegada en dècades”, ha sostingut. Gutiérrez ha recordat que aquesta línia transversal té una freqüència molt limitada, amb un tren cada hora.
En paral·lel, el Front Ampli defensa el desenvolupament del projecte del TramVallès, que, segons Gutiérrez, ja s’ha incorporat a les negociacions amb el PSC a la Generalitat. El candidat ha reclamat també la implicació de l’Estat per fer possible la iniciativa, i incrementar l’oferta de l’autobús i del transport interurbà envers els polígons industrials. En el contacte informatiu també ha assistit el líder dels Comuns a Sabadell, Joan Mena, i Pau Verdú, responsable de Joves Ecosocialistes de Sabadell.