Democracia21 concorrerà a les eleccions al Congrés per Barcelona amb una candidatura que es presenta com a alternativa als partits tradicionals. La formació, integrada per persones de diferents àmbits professionals i, en molts casos, sense trajectòria política prèvia. David Andrés Díaz, candidat per Barcelona, ha exposat algunes de les propostes que el partit vol impulsar i ha assegurat que "el Vallès ha de tenir una incidència molt important".
En matèria d'habitatge, planteja construir "barris sencers a la comarca" per incrementar l'oferta residencial i facilitar l'emancipació. Díaz considera que és una fórmula "perquè cal actuar davant l'encariment dels lloguers". La proposta es complementaria amb l'exempció d'impostos per als menors de 35 anys que comprin el primer habitatge i una limitació temporal dels preus del lloguer, amb mesures de protecció per als propietaris, ha aclarit. Per finançar la construcció, el candidat apunta a l'aprofitament de fons europeus.
Pel que fa a la mobilitat, en clau de comarca, la formació es declara partidària de la ronda Nord i defensa que la construcció de carreteres sigui compatible amb el reforç del transport públic. També reclama que la gestió de les infraestructures i els serveis públics recaigui en professionals especialitzats. Aquesta aposta per incorporar perfils procedents de fora de la política també es concreta en la proposta de limitar a dues legislatures la permanència en els càrrecs electes. Díaz critica el pes dels assessors i els nomenaments per afinitat política. "La política no hauria de ser per a persones que volen viure'n tota la vida", afirma.
En altres àmbits d'actualitat, proposa "ampliar l'horari dels CAP perquè també obrin a les tardes" i crear un "MIR educatiu, amb pràctiques remunerades per als futurs docents". En aquest darrer àmbit, Díaz també defensa més formació tecnològica per al professorat i incorporar la intel·ligència artificial a les aules com a eina d'aprenentatge.