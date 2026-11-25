Les cues al carrer (i també les virtuals) són cada vegada més freqüents durant el Black Friday que en plena temporada de rebaixes. El comerç de Sabadell afronta aquesta setmana una de les campanyes més importants de l’any, amb promocions que, en molts casos, s’allarguen des de fa dies, però que “han començat a notar-se especialment des del cap de setmana”. El sector preveu una setmana intensa, amb uns clients que ja tenen el calendari de compres marcat i que esperen aquesta cita per avançar els regals de Nadal o aprofitar descomptes en productes que necessiten. “Tot i que hi ha empreses que fan descomptes des de fa setmanes, la gent té el xip que aquesta és la setmana”, explica Jordi Obradors, gerent de Sabadell Comerç Centre, que assegura que les promocions s’han activat amb força i que els clients hi estan responent. “El Black Friday són com les antigues rebaixes, una campanya súper potent”, apunta. El Black Friday, de fet, s’ha consolidat com una campanya en què els comerços “hi han de jugar” per captar la màxima quota de mercat possible. La iniciativa, que s’ha estès a pràcticament tots els sectors, té un impacte especialment visible en la moda, que aprofita l’arribada del fred per donar sortida a la temporada. Però també s’hi sumen altres serveis i comerços. “És força transversal”, resumeix Obradors, que destaca que cada sector adapta les promocions a les seves particularitats.
El tècnic de Consum de la Diputació de Barcelona, Daniel Cebrián, situa l’expansió del Black Friday a Catalunya a partir del 2012, quan, després de la desregulació dels períodes de rebaixes, grans empreses van començar a impulsar aquesta campanya. “A partir d’aquí, la resta del sector comercial es va anar sumant”, explica. Inicialment vinculada a grans empreses i als eixos comercials de Barcelona, la iniciativa es va estendre com una taca d’oli fins a convertir-se en una cita que abasta des del comerç minorista fins a pràcticament qualsevol sector. Més enllà de l’oportunitat comercial, Cebrián recorda que el Black Friday també pot ser una bona ocasió per als consumidors, sempre que es planifiquin les compres i es comparin els preus. Recomana apostar pel comerç de proximitat, tant per la sostenibilitat com per la confiança que ofereix, i alerta que el fet que els períodes de rebaixes no estiguin regulats no significa que es pugui fer qualsevol cosa. Els establiments han d’indicar clarament el descompte o el preu final, i la rebaixa ha de calcular-se sobre el preu més baix dels 30 dies anteriors. A més, els productes han d’haver estat exposats a la venda durant almenys un mes i no poden comercialitzar-se com a rebaixats articles defectuosos o saldos. En el comerç físic, també és important revisar les condicions de devolució abans de comprar. A diferència de les compres en línia, les botigues no estan obligades a acceptar devolucions si el producte està en perfectes condicions, sinó que cada establiment decideix la seva política. En canvi, en les compres virtuals, els consumidors disposen de 14 dies per desistir de la compra, sempre que es tracti d’un establiment subjecte a la normativa europea. "Els preus baixen, però els nostres drets no", subratlla Cebrián, que recorda que els productes mantenen la mateixa garantia de tres anys i que, davant qualsevol incidència, els consumidors poden acudir a l’OMIC.
Sensació dolça entre els comerciants
La majoria de comerciants enquestats esperen una campanya potent, però les expectatives dels comerços no són iguals per a tothom. Núria Oristrell, propietària de Kipling Reset, afronta la campanya amb incertesa: "Amb les eleccions pel mig, és un misteri tot plegat! Jo espero que bé". Cristina Ortiz, de la botiga de roba Nina Ortiz, en canvi, confia en una bona resposta dels clients, després d’un novembre en què les vendes s’han frenat a l’espera dels descomptes. "Hem de vendre molt al Black Friday per salvar el mes", admet. Des de Ca n'Oriac, Jose María Chimeno, propietari de Marife, considera que "el Black Friday ja no es viu amb la intensitat d'anys enrere" i que ha perdut part de la seva essència de jornada concentrada en un sol dia. Explica que les promocions s'han avançat i allargat, amb descomptes també en línia i noves facilitats de pagament. Així i tot, nou de cada deu comerços entrevistats consideren que és una "molt bona campanya comercial".
Entre els compradors, la campanya també es viu com una oportunitat per avançar les compres de Nadal. Jordi Altó explica que ha aprofitat aquests dies per adquirir alguns regals i que s’ha estalviat "uns bons diners". Gemma Alarcón, per la seva banda, ha convertit el Black Friday en una cita anual per renovar els productes de consum quotidià: compra cosmètics i articles de neteja per a tot l’any, des de pasta de dents fins a sabons i gels. "Això no passa i m’aguanta tot l’any!", celebra. Així, el Black Friday ja no és només una jornada de descomptes, sinó una campanya que marca el ritme de les compres de novembre i dona el tret de sortida a la temporada de Nadal. Entre les expectatives dels comerciants i els consumidors que busquen estalviar, Sabadell es prepara per a una setmana en què les promocions seran, un any més, les protagonistes.