El canvi de temps es comença a notar a la ciutat. Després d'unes darreres setmanes amb canvis de temps constants, variacions a la temperatura, pluja intermitent i algun episodi de ventades, la meteorologia s'estabilitzarà durant els pròxims dies. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, la ciutat fa dies que nota una baixada de temperatures notable que s'estendrà durant els pròxims dies. Sobretot, a les hores en què el sol ja s'ha post.
De cara a aquest dimecres, marcat per la presència de núvols i la possibilitat d’algun ruixat puntual al migdia, el sol guanyarà protagonisme a mesura que avanci la setmana, tot i que l’ambient continuarà sent fred, especialment a primera hora del matí. Les temperatures arribaran als 13 graus durant les hores centrals de la jornada i, a partir de mitja tarda, els núvols aniran perdent protagonisme i s’obriran clarianes, segons la predicció meteorològica. De cara a dijous, la jornada començarà amb un cel assolellat i temperatures mínimes de 6 ºC. A mesura que avanci el dia, els termòmetres s’enfilaran fins als 14 graus, tot i que, sense probabilitat de pluja, durant la tarda augmentarà la nuvolositat.
Divendres serà el dia més assolellat de la resta de la setmana laboral, amb un cel serè durant tota la jornada. Això sí, caldrà abrigar-se a primera hora del matí, quan les temperatures baixaran fins als 5 ºC. Les màximes es mantindran al voltant dels 14 ºC i el vent bufarà amb poca intensitat. A la tarda, quan tindrà lloc la triple encesa de llums a la ciutat, la temperatura oscil·larà entre els 9 ºC i els 8 ºC. Pel que fa a l'encesa de dissabte a l'Eix Macià, s'espera una jornada sense precipitacions i amb un lleuger increment de les temperatures, amb màximes de 16 ºC i mínimes de 5 ºC.