La manca d'efectius al conjunt del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya té conseqüències a Sabadell. Els professionals han deixat de fer hores extraordinàries "com a mesura de pressió" a l'administració per reivindicar una millora de les seves condicions laborals i un increment de la plantilla. Una decisió que, segons denuncien, "ha posat de manifest les mancances estructurals del cos" i la dependència de les hores extres per garantir el funcionament del servei. "Cobríem els forats de manera voluntària, però, per mostrar la situació, vam decidir deixar-ne de fer i el sistema ha caigut. Ens falta molta gent", explica Jan Vidal, bomber del parc de Sabadell i membre del sindicat CGT.
Al parc de Sabadell hi ha d'haver un mínim de vuit bombers per torn. Ara bé, quan hi ha més efectius disponibles, aquests es destinen habitualment a altres parcs del territori per cobrir les mancances de personal. "Sembla que si som vuit estem sobre màxims, perquè quan som més ens fan anar a cobrir altres zones del territori", subratlla Vidal. Els desplaçaments, assegura, s'han convertit en "el dia a dia" dels professionals, especialment als parcs més grans. "Hem arribat a anar a Puigcerdà o a Tremp, i logísticament és un autèntic caos".
El problema, segons el bomber, és que "els efectius mínims tampoc són suficients" per donar resposta a totes les emergències que es poden produir a la ciutat. En cas d'un incendi en un habitatge, per exemple, cal mobilitzar també dotacions dels parcs de Cerdanyola i Terrassa, diu. "En ser tan pocs, quan passa alguna cosa hem de destinar-hi molts recursos i la resta de la ciutat queda descoberta", adverteix Vidal. Des de juliol fins a octubre, els efectius del parc de Sabadell es van haver de desplaçar 72 vegades en total i, si bé durant l'agost hi va haver el pic (22 moviments), la dinàmica ha continuat durant els mesos següents.
Un sistema sustentat per les hores extres
La renúncia a fer hores extraordinàries ha evidenciat fins a quin punt el funcionament del cos depèn de la disponibilitat dels professionals fora del seu horari laboral. Una situació que també afecta la formació dels bombers, que en part es feia mitjançant aquestes hores. "Quan hem deixat de fer-ne s'ha destapat el problema i està col·lapsant tot", sosté. El bomber insisteix que la mesura de pressió no implica deixar de prestar servei, sinó limitar-se a complir la jornada laboral establerta. "En cap cas hem fet vaga. Simplement, fem el nostre horari i prou, però sempre cobrint la jornada", puntualitza.
De fet, els professionals, que fa mesos que denuncien aquest problema, van trigar a adoptar aquesta mesura per les conseqüències que podia tenir en episodis de grans emergències aquest estiu, com ara l'incendi forestal de Sentmenat. En aquestes situacions, els bombers que estan de servei es poden desplaçar arreu de Catalunya, mentre que els que es troben fora del seu horari laboral assumeixen la cobertura dels municipis. "Sense hores extres, els parcs queden buits. Per això vam trigar a aplicar-les. Vam veure que si no en fèiem se'ns cremava el país", explica.
Una problemàtica que ve de lluny
Vidal situa l'origen de la problemàtica en la crisi econòmica del 2008 i en la manca de convocatòries d'oposicions durant els anys posteriors –entre setembre de 2009 i febrer de 2016 només van sortir 313 places noves–. Tot i que actualment considera que "s'està avançant a un bon ritme" en la incorporació de nous professionals, assegura que encara és insuficient per revertir la situació. "Necessitem més efectius perquè, ara, amb els que entren només cobrim les jubilacions, i no incrementem la plantilla".
Tot i això, assenyala que "a l'administració li surt més a compte que fem hores extres que contractar més bombers". Per això, subratlla que, tot i que ells ho han acceptat durant anys, quan han dit prou "ha explotat". Mentrestant, les negociacions amb el Departament d'Interior continuen avançant i els efectius confien assolir algunes de les reivindicacions del col·lectiu, amb advertència: "O es fa una aposta clara pels serveis d'emergència o el cos acabarà desapareixent", conclou.