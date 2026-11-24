Front Ampli ha denunciat el PP i Vox davant de la Junta Electoral de Sabadell per haver "ocupat" espais reservats per a col·locar els seus cartells, segons avança la coalició al Diari. La candidatura que integra els Comuns ha identificat quatre carrers en què els partits haurien col·locat propaganda electoral de manera indeguda. Els populars apunten que es tracta d'un "error" de l'empresa que col·loca les banderoles.
En concret, segons la formació, el Partit Popular hauria col·locat cartells als trams 49 (entre la plaça d’Espanya i el carrer de Font Canaleta, a l’avinguda de l’Alcalde Moix), 97 (a la Ronda d’Ebre) i 64 (a l’avinguda de Matadepera, entre la Gran Via i el carrer de Segarra), espais assignats a Comuns-Font Ampli. Per la seva banda, Vox hauria ocupat el tram 84, situat al carrer de Goya, entre el passeig del Comerç i el passeig d’Espronceda.
El líder dels Comuns a Sabadell, Joan Mena, ha demanat a la Junta Electoral que forci la retirada de la publicitat dels de Feijóo i Abascal. Assegura que ha esgotat totes les opcions abans de portar-ho davant de l'organisme: "Hem parlat amb aquestes formacions per veure si es podia arreglar, però veient que no és així, hem fet la denúncia", lamenta. La portaveu del PP, Cuca Santos, assegura que és mentida. "Ningú dels Comuns, del Front Ampli o com sigui que es diguin ara m'ha trucat per dir-m'ho", afirma.
La ciutat disposa de 100 trams de la via pública reservats perquè les candidatures hi puguin penjar gratuïtament cartells, pancartes i banderoles electorals per fer propaganda del seu partit. La presència de cada candidatura als carrers i places de la ciutat depèn dels resultats de les últims comicis, en aquest cas de les eleccions generals de 2023. Comuns-Front Ampli és la coalició hereva de Sumar, que va quedar segona amb el 15% dels sufragis. Les candidatures van triar les zones en una reunió el passat 4 de novembre al casal Pere Quart.
Seguint el repartiment proporcional, a la coalició li corresponen 16 trams, per sota del PSC (37), però per sobre dels populars (14) i de Vox (8). D'aquesta manera, la publicitat electoral indeguda afectaria un 28% dels trams reservats per a la coalició liderada per Ada Colau, una situació injustificable i que anticipa com actuaria un govern de PP i Vox, segons Mena.
"Les normes democràtiques que ens hem donat entre tots i totes s'han de complir". El que estan fent és un avançament del retrocés democràtic que podria passar si arriben al govern de l'Estat", conclou. Santos assegura que no accepta "lliçons de democràcia" per part d'aquells que "celebren que es llencin pedres en un míting polític", en referència a l'episodi violent que es va produir en un acte electoral de Vox a Can Puiggener el passat 19 de novembre.